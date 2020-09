Viterbese, Falbo si allena e punta il match con la Ternana

Sport - Calcio - Serie C - Il centrocampista, reduce dal ritiro precampionato con la prima squadra della Lazio, è già pronto per l'esordio in gialloblù

Viterbo – (s.s.) – Luca Falbo è già pronto per l’esordio in gialloblù.

L0 ha dimostrato stamani al Pilastro, durante il primo allenamento con i suoi nuovi compagni della Viterbese.

Il centrocampista, esterno ma all’occorrenza anche centrale, è reduce dal ritiro precampionato con la prima squadra della Lazio in cui ha accumulato forma fisica ma anche esperienza, al fianco dei compagni di squadra arrivati quarti nell’ultimo campionato di serie A.

Agenore Maurizi lo osserva con molta attenzione e non è escluso che decida di spedirlo in campo fin dal primo minuto nel match d’esordio che, Assocalciatori permettendo, i laziali giocheranno domenica sul campo della Ternana.

In questo senso sarà decisiva la rifinitura di domani, in cui il tecnico romano proverà per l’ultima volta l’assetto da presentare al Liberati. Il tutto mentre anche l’ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo.

“La società Us Viterbese 1908 – si legge nella nota del club – comunica che la nuova sessione di test molecolari (tamponi) effettuati nella giornata di mercoledì 23 settembre allo stadio Enrico Rocchi dall’Azienda sanitaria locale di Viterbo ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo”.

Samuele Sansonetti

25 settembre, 2020