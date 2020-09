Viterbese, primo allenamento al Pilastro

Sport - Calcio - Serie C - Manca sempre meno all'inizio del campionato - Dopo il giorno di riposo la squadra di Maurizi torna a lavorare - Domani amichevole con la Casertana

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Appuntamento alle 11 al Pilastro.

Per la prima volta in stagione la Viterbese lascia l’Enrico Rocchi e si allena al Vincenzo Rossi.

Sul sintetico di via Carlo Minciotti la squadra gialloblù dà il via all’ultima settimana senza campionato, in attesa dell’avvio di stagione in programma per domenica 27 settembre.

Tra meno di due settimane, dunque, si inizia a fare sul serio anche se gironi e calendari non sono ancora ufficiali per via della gara tra Picerno e Bitonto finita sotto la lente d’ingrandimento della giustizia sportiva.

“Partiremo regolarmente” ha assicurato il presidente di lega Pro Francesco Ghirelli all’ultimo raduno degli arbitri di serie C, scongiurando qualsiasi ipotesi di rinvio. Proprio per questo per la squadra di Agenore Maurizi, reduce da due amichevoli annullate per Covid, sarà importante provare gli automatismi nell’amichevole di domani contro la Casertana.

La società ha trovato un’avversaria di pari livello da affrontare domani al Mancini park hotel di Roma, stessa location del 13 ottobre 2018 quando i gialloblù affrontarono il Frosinone. Per domenica, invece, possibile incontro con una formazione di serie D, dopo il rinvio della coppa di categoria alla prossima stagione.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











15 settembre, 2020