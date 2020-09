Viterbese – Primo allenamento per Salandria, domenica test col Grosseto

Sport - Calcio - Serie C - Il centrocampista, arrivato ieri a Viterbo, presente alla seduta di stamani al Pilastro - Dopo la Casertana i gialloblù affronteranno i toscani al Rocchi

di Samuele Sansonetti

Viterbo – E’ il giorno di Francesco Salandria.

Il centrocampista, che poche ore fa ha salutato la sua ex squadra con un messaggio social (“E’ stato breve ma intenso, grazie Catania), è arrivato a Viterbo ieri sera.

Stamani per il classe ’95 è andato in scena il primo allenamento al Pilastro con la sua nuova squadra, agli ordini di Agenore Maurizi.

L’ex Reggina, Akragas, Matera e appunto Catania, ha collezionato 178 presenze in serie C tra campionato, coppa Italia, playoff e playout più un gettone in serie B nell’incontro tra Reggina e Avellino del 25 maggio 2014. Tra le sue caratteristiche principali la corsa e il dinamismo.

Quasi sistemato il centrocampo, la squadra del presidente Marco Romano si tuffa alla ricerca di uno o due under tra difesa e attacco. Nel frattempo la società ha perfezionato l’organizzazione un ulteriore test amichevole da giocare domenica, probabilmente pomeriggio, al Rocchi contro il Grosseto. Domani, intanto, c’è la Casertana da affrontare a Roma.

15 settembre, 2020