Viterbese sempre più green, l’età media scende a 23,4

Sport - Calcio - Serie C - Ringiovanita ulteriormente la rosa rispetto alla passata stagione - Gli unici over 30 sono Palermo e De Falco

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Un 2001, tre 2000, tre ’99 e due soli over 30.

Oltre all’acquisto di soli giocatori di proprietà, la Viterbese procede anche nel processo di ringiovanimento della rosa.

Rispetto all’anno scorso l’età media attuale scende a 23,4: tre decimi di meno della passata stagione e con ampi margini di miglioramento, che verranno delineati con le ultime trattative in entrata. I tasselli da inserire, infatti, sono under con la conseguenza che l’età media diminuirà ancora.

Il più giovane a disposizione di Agenore Maurizi è Ludovico Ricci, classe 2001 che tra otto giorni compirà 19 anni. Seguono i 2000 Marco Simonelli, Riccardo Daga e Paolo Cerroni e i ’99 Davide Sibilia, Edoardo Bianchi e Oliver Urso. Completano il pacchetto under, per il momento, i ’98 Massimiliano Maraolo, Giuseppe Scalera e Daniel Bezziccheri. Tra loro dieci, più altri due o tre nomi che arriveranno entro fine mese, il tecnico gialloblù ne manderà in campo almeno tre a domenica.

Due invece gli over 30: Simone Palermo (’88) e Andrea De Falco (’86). A loro il 25 ottobre si aggiungerà Toni Markic, terzo più vecchio in rosa ma ancora 29enne.

Archiviato con successo il test con la Casertana, la Viterbese si appresta a giocare quello col Grosseto in programma domenica pomeriggio al Rocchi. All’allenamento di ieri ne seguirà uno oggi e un altro domani.

Domenica 27 settembre, infine, spazio al campionato con la trasferta di Terni che inaugurerà ufficialmente la stagione dei laziali che a ottobre sono attesi dal primo tour de force: sei partite da giocare nell’arco di 22 giorni, precisamente dal 4 al 25.

18 settembre, 2020