Elezioni amministrative 2020 - Luca Giampieri, candidato sindaco (FdI, Lega, Forza Italia, Siamo Civita), si presenta e presenta la sua proposta

Civita Castellana – “Intendiamo Civita Castellana come un laboratorio di idee per il progresso”. Luca Giampieri, candidato sindaco a Civita Castellana (FdI, Lega, Forza Italia, Siamo Civita), si presenta e presenta la sua proposta in vista delle elezioni comunali di settembre. A sfidarlo Domenico Cancilla (Pd), Yuri Cavalieri (Rifondazione comunista) e Maurizio Selli (M5s).

Chi è Luca Giampieri?

“Ho 39 anni – dice -, sono laureato in legge e mi occupo di consulenza in uno studio notarile. Ho da sempre la passione della politica. Il mio percorso, infatti, parte da lontano. Da quando cioè, all’età di 16 anni, mi sono iscritto al movimento giovanile e fin da subito impegnato nel sociale. Dopo mio nonno Enrico e mio padre Massimo sono la terza generazione di Giampieri ad essere eletto al consiglio comunale, ruolo portato avanti negli ultimi 6 anni”.

Perché ha deciso di scendere in campo e candidarsi?

“Per senso di responsabilità verso il mio paese. Civita Castellana non sta vivendo un buon momento storico, come la nostra amata Italia del resto, il nostro senso di responsabilità non ci permette di rivestire ancora una volta il ruolo di comprimari”.

Quali sono le battaglie che vuole portare avanti: ci elenchi 5 priorità.

“Intendiamo Civita Castellana come un laboratorio di idee per il progresso, le nuove tecnologie per la sicurezza, lo sviluppo e la visione globale insieme ad una connessione con infrastrutture materiali (strade, ferro, banda larga).

Tutto ciò va coniugato con il rilancio del turismo, del commercio e dell’industria ceramica con il suo indotto, che vada necessariamente a braccetto con la tradizione e le radici dell’antica terra Falisca. Ciò presuppone la conservazione del patrimonio ambientale e naturalistico, l’armonizzazione della monocoltura e il controllo dei livelli dei fitofarmaci”.

Cosa non va a Civita Castellana?

“A Civita bisogna riportare le persone al centro della vita politica ed amministrativa. Per questo il nostro programma è incentrato sulla difesa dei cittadini e della legalità, che rappresentano per noi un dogma imprescindibile, sull’attivazione di una serie di politiche sociali a tutela della famiglia e a sostegno della disabilità, su una riorganizzazione ed un potenziamento della pianta organica e della struttura amministrativa”.

Chi fa parte della sua squadra?

“Per raggiungere gli obiettivi prefissati ci affidiamo ad una lista di persone accuratamente selezionate, di comprovata esperienza politica e di indubbie qualità personali, morali e professionali. Nelle liste elettorali a sostegno del nostro progetto viene garantito un pluralismo di idee ottenuto attraverso la diversificazione dei candidati: possiamo infatti notare come siano presenti tutte le fasce di età anagrafica in rappresentanza del mondo delle università, dell’imprenditoria, dell’industria, dell’artigianato, della libera professione, del commercio e del lavoro dipendente. L’alta diversificazione delle competenze e delle realtà da cui provengono i nostri candidati ci permette di avere una visione d’insieme e una conoscenza della realtà territoriale che certamente rappresenta un unicum nel panorama politico nostrano”.

Perché dovrebbero votarla?

“Mi è stato insegnato da sempre cosa significa la militanza politica, cosa rappresenta la destra sociale che incarniamo oggi, stare in mezzo alla gente per ascoltarne le esigenze e cercare di risolvere i loro problemi, rappresentando i cittadini che hanno riposto in me la loro fiducia e rappresentando anche la nostra comunità, quell’insieme di persone con le quali collaboro da più di 20 anni per uno scopo comune, il bene del proprio paese…

Nel panorama cittadino, pochi partiti politici possono eguagliare la storia e il radicamento sul territorio che la coalizione di centrodestra è in grado di esprimere con l’esperienza, le competenze e le professionalità possedute dalle persone che da sempre mettono al servizio della comunità il loro impegno, le loro idee e la loro passione.

Scegliendo noi e le proposte contenute nel nostro programma si sta sposando un progetto con solide fondamenta in grado di puntare in alto e con la voglia di pensare in grande per una città migliore che possa essere finalmente valorizzata ed amministrata da una classe dirigente in grado di portarla ad un livello mai raggiunto prima”.

Lista Fratelli d’Italia Candidati

Gianluca Gasperini

Simonetta Coletta

Massimiliano Carrisi

Carlo Angeletti

Federico Bernardi

Federico Cattani

Angela Consoli

Diana Di Benedetto

Giovanna Fortuna

Paola Proietti

Roberta Rossetti

Marco Rossi detto Scozia

Gloria Sanna

Eligio Santucci

Benito Simeoni

Luciano Soldateschi Lega Candidati

Matteo Massaini

Andrea Sebastiani

Giuseppe Giorgi

Leonardo Silveri

Daniele Favelli

Vito Lipari

Alfredo Scognamiglio

Fabio Rocco

Giulia Pieri

Lorena Sconocchia

Monia Rossi

Romina Buzi

Roberta Sperandio

Massimiliano Marini

Marco Stentella

Raffaella Fania Lista Forza Italia Candidati

Claudio Parroccini

Walter Pella

Floriana Vaglio

Luigi Basili

Barbara Vissani

Mirko Pacelli

Maria Antonietta Sorrentino

Roberto Mancini

Flavio Di Giovenale

Vanessa De Vittori

Meri Mazzotti

Mario Favalli

Egisto Mariani

Silvia La Bella

Ettore Racioppa

Andrea Cavalieri Lista Siamo Civita Candidati

Alessandro Pantani

Cristiana Pistola

Sadem Baltikj

Paolo Brocchi

Melissa Bruzzichesi

Noemi Calamanti

Giuseppina Crisafi

Simona Gadeschi

Giulio Nardi

Federica Paternesi

Alberto Salini

Nadia Speranza

Federico Valori

Andrea Testarelli

1 settembre, 2020