Vladimir Putin nominato per il premio Nobel per la Pace

Mosca – Il presidente russo Vladimir Putin è stato candidato al premio Nobel per la Pace. A presentare la candidatura è stato Sergey Komkov,presidente della Fondazione panrussa per l’istruzione.

“Voi tutti sapete – ha spiegato Komkov – che per questo premio vengono nominate le più disparate persone e questa è un’iniziativa di coloro che hanno presentato la candidatura”.

“Quella di oggi è in realtà la mia quarta nomina per il Premio Nobel per la Pace – ha aggiunto lo scrittore russo -. È stata inviata il 9 settembre scorso e il 10 settembre la documentazione è stata ricevuta dal Comitato del Nobel per la Pace di Oslo, nella sede del Comitato Nobel”.

“Se il Premio Nobel per la Pace verrà assegnato a Putin – ha commentato Dimitry Peskov, portavoce presidenziale russo -, fantastico, se no, non è un problema”.

Sarà il comitato della fondazione Nobel a decidere se considerare la candidatura e inserirla all’interno della rosa dei finalisti.

24 settembre, 2020