Elezioni amministrative 2020 - Bomarzo - Marco Perniconi, candidato a sindaco (Lista uguaglianza), si presenta e presenta la sua proposta

Condividi la notizia:











Bomarzo – (p.p.) – “Vogliamo far ripartire il territorio economicamente, socialmente e culturalmente”. Marco Perniconi candidato a sindaco di Bomarzo (Lista uguaglianza) si presenta e presenta la sua proposta in vista delle elezioni comunali di settembre. A sfidarlo Giovanni Lamoratta (Cambiamo) e Patrizia Farroni (M5s).

Chi è Marco Perniconi?

“Ho 37 anni – dice – sono dipendente Atac, sposato da 10 anni con una figlia di 7 anni. Come la maggior parte dei miei concittadini, ho iniziato il mio impegno nella vita sociale, partendo dall’esperienza nel gruppo giovani del Rione “Poggio”, collaborando con l’associazione Proloco.

Dopo alcuni anni, continuando sempre nell’impegno sociale, ho scelto di mettere a disposizione la mia passione e la voglia di fare al servizio della comunità, candidandomi come consigliere comunale”.

Perché ha deciso di scendere in campo e candidarsi?

“Nei cinque anni di consiliatura, insieme agli altri consiglieri del gruppo d’opposizione, nell’esclusivo interesse della nostra comunità abbiamo più volte proposto progetti e soluzioni all’attuale maggioranza, ma ciononostante abbiamo ricevuto solo dinieghi senza entrare nel merito delle nostre proposte.

Alla luce di questi ultimi cinque anni, in cui Bomarzo perdeva occasioni di finanziamento e il territorio comunale veniva lasciato in uno stato di totale abbandono, abbiamo deciso, insieme al gruppo, di avviare un progetto per il futuro, che potesse coniugare un percorso di sviluppo territoriale sostenibile e un’azione di gestione puntuale del patrimonio comunale, il quale attualmente versa in uno stato di abbandono e di degrado di fronte agli occhi di tutti i cittadini.

Con questa idea, mi è stato proposto di guidare un gruppo di bomarzesi e mugnanesi che potesse realizzare questo progetto di rilancio territoriale, nel quale, ciascuno di noi metterà a disposizione: competenza, passione e voglia di fare nell’interesse della comunità”.

Quali sono le battaglie che vuole portare avanti: ci elenchi 5 priorità.

“Più che battaglie sono priorità e obiettivi da raggiungere. Il primo obiettivo sarà quello di ripristinare il decoro pubblico a Bomarzo e Mugnano in Teverina attraverso interventi straordinari nei centri abitati, nei giardini pubblici, presso la Torre Medioevale di Mugnano, lungo le strade vicinali e comunali, nei cimiteri e in tutti i beni pubblici, che in questo momento sono in un totale stato di abbandono.

Allo stesso tempo dovremmo avviare progetti ambiziosi tra i quali l’efficientamento energetico, che consentirà da una parte di ridurre i costi e dall’altra di apportare migliorie all’impianto di pubblica illuminazione.

Inoltre, daremo il via al progetto di sviluppo “Progetto 20.25” per un territorio ecosostenibile che prevede: analisi del territorio, investimenti pubblici, formazione, sgravi fiscali a favore dei giovani e delle imprese presenti oggi e in futuro nel nostro Comune.

Cosa non va a Bomarzo?

“Come già ribadito, il problema che viene percepito dai nostri concittadini in primis e da noi certificato è lo stato di abbandono e di degrado in cui versano i Beni di proprietà comunale. Questi sono e saranno il frutto di una gestione di manutenzione ordinaria, la quale deve essere garantita in maniera regolare e continuativa dagli amministratori comunali. La nostra promessa è quella di assicurarla con umiltà, impegno, passione e competenza”.

Chi fa parte della sua squadra?

“La lista Uguaglianza in questa competizione elettorale rappresenta una proposta giovane, brillante e dinamica, costituita da un gruppo di cittadine e cittadini da anni impegnate/i nella vita sociale del Nostro Comune. Tutti noi abbiamo in mente un’amministrazione della comunità che abbia alla base le necessarie competenze, ma soprattutto mettendo a disposizione quel quid in più, dimostrandoci aperti all’ascolto delle esigenze dei cittadini”.

Perché dovrebbero votarla?

“Perché il programma elettorale che abbiamo proposto, costituito da interventi tangibili e realizzabili, è la garanzia di concretezza che i cittadini vogliono da tempo; per questo motivo, sono certo che insieme al gruppo di amministratori, potremo far ripartire il territorio economicamente, socialmente e culturalmente. Pertanto, con queste intenzioni e con la voglia di fare, sarei onorato di rappresentare i cittadini di Bomarzo e Mugnano per i prossimi cinque anni”.

Lista Uguaglianza

Candidati

Marzia Arconi

Omar Buzzi

Claudia Carlisi

Maurizio Cialdea

Umberto Fosci

Nico Giacomi

Elisabeth Lagrimino

Romano Lamoratta

Antonio Monchini

Simone Sciarra

Condividi la notizia:











7 settembre, 2020