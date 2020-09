“Voglio raccontare come trovare il bello in ciò che non lo sembra, ho una corazza gigantesca”

Spettacolo - Diletta Leotta parla del suo nuovo libro 'Scegli di sorridere': “Le persone che odiano sono quelle che stanno peggio”

Condividi la notizia:











Milano – “Una biografia a 29 anni non sarebbe stata credibile, dunque ho immaginato qualcosa di intimo, ho pensato alle mie esperienze personali, alle fragilità che tutte le ragazze possono incontrare nel mondo di oggi”. Così Diletta Leotta, giornalista sportiva di Dazn, ha presentato a Radio 105 il suo nuovo libro dal titolo “Scegli di sorridere”.

“L’idea è nata durante il lockdown – ha spiegato Diletta Leotta – . Mi son detta: perché non raccontare episodi della mia vita che mi hanno reso fragile ma dai quali sono riuscita a uscirne più forte?”.

“A me piacciono i libri che ti lasciano qualcosa, un insegnamento, anche motivazionale – ha aggiunto la giornalista sportiva -. Io cerco di trasmettere un senso di positività, voglio raccontare attraverso le mie esperienze come trovare il bello anche in pezzi di vita che positivi e belli non sembrano. Perché non scriverlo se può essere d’aiuto anche solo a una ragazza?”.

“All’inizio avevo dei dubbi, ho messo in conto che ci saranno delle critiche, ma poi ho pensato che scrivevo di me stessa e che è bello essere se stessi. Le persone che odiano, quelle che si fanno dominare dai sentimenti negativi, sono quelle che stanno peggio. Dopo anni di attacchi gratuiti io ormai sono molto distaccata, ho sviluppato una corazza gigantesca”.

Condividi la notizia:











22 settembre, 2020