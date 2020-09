Volley Club Nepi pronto a ripartire

Sport - Il presidente Giuseppino Brunetti: "Non ci saranno grandi cambiamenti. Guardiamo avanti"

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Una stagione a suo modo da ricordare è finita in archivio. L’emergenza coronavirus e la conseguente sospensione di ogni campionato pallavolistico italiano, ha lasciato spazio ad opportuni mesi di attesa, studio, analisi e, per quanto possibile, di programmazione per la tanto sospirata ripresa delle attività agonistiche.

Il Volley club Nepi è infatti intenzionato a rinnovare le proprie ambizioni, come succede ormai da oltre un cinquantennio.

Sono pochi sodalizi nel Lazio, nessuno nella nostra provincia a poter vantare una longevità come quella dei nepesini. La pallavolo nasce a Nepi in forma organizzata nel 1967, sono gli anni del mitico campo all’aperto di Via Di Corte (ancora esistente, famoso per il suo caratteristico cortile circondato da antichi palazzi del centro storico), e dal 1967 fino ad arrivare ai nostri giorni, non ha mai smesso di fare attività agonistica.

Nel corso della sua cinquantennale storia e specialmente negli ultimi due decenni, la Volley Club Nepi si è tolta numerose soddisfazioni, soprattutto a livello giovanile, con risultati di rilievo sia a livello provinciale che regionale, costituendo un continuo punto di riferimento per le famiglie che volessero far praticare ai propri ragazzi una attività sportiva sana, senza dubbio svolgendo nella città una funzione sociale importante di indiscutibile rilevanza.

Chi gioca a pallavolo lo sa già, i genitori che vorranno iscrivere per la prima volta i propri figli alla pratica di questo sport ne avranno evidenza quanto prima: “la pallavolo insegna la dipendenza dai propri compagni, bisogna infatti, obbligatoriamente passare la palla. In questo sport da soli non si va da nessuna parte”. Disciplina e gioco di squadra, questi i fondamenti morali della pallavolo, la tecnica si acquisirà con il tempo.

Il Volley club Nepi del presidente Giuseppino Brunetti guardano avanti e tracciano il quadro dello staff tecnico per la nuova stagione: “Non ci saranno grandi cambiamenti, questi i nostri tecnici federali, Giuseppe Poscolieri coadiuvato da Giacomo La Rossa ancora alla guida della seconda divisione femminile, con Swati Tamantini per le under femminili. Giacomo La Rossa sarà il nuovo coach per il nuovo gruppo Under maschile, mentre a Umberta Moretti spetterà dirigere la scuola di pallavolo e i nuovi gruppi S3 maschili e femminili”.

In attesa di un ritorno alla piena e auspicata normalità, la pallavolo a Nepi riprende la sua funzione formativa con i giovani, così come ha iniziato a farlo nel 1967, ma questa è un’altra storia.

Volley club Nepi

3 settembre, 2020