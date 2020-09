Investito mentre stava spegnendo un incendio, muore volontario 19enne

Cerignola - Sottoposto a diversi interventi, si è spento dopo quattro giorni in ospedale

Cerignola – Lo scorso 29 agosto è stato travolto da un’auto mentre indossava la sua divisa della protezione civile. Stava spegnendo un incendio insieme ai vigili del fuoco nei pressi di Cerignola.

Ieri sera è morto per le gravi ferite riportate: si chiamava Ciro Campagna e aveva solo 19 anni.

Il ragazzo subito dopo l’incidente è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia dove è stato sottoposto ad alcuni interventi chirurgici, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate.

“Ciro Campagna non è più tra noi” – ha dichiarato il sindaco di Foggia, Franco Landella in un post sulla propria pagina Facebook – Nonostante la sua giovanissima età, era impegnato fattivamente in una associazione di protezione civile che, assieme alle altre realtà associative locali, svolge quotidianamente importanti funzioni sul territorio”.

3 settembre, 2020