“Vorrei abbracciare la mamma di Willy, i miei figli non sono mostri”

Colleferro - Antonietta Di Tullio, madre dei fratelli Bianchi: “Sono sicura che non sono stati loro a ucciderlo, un genitore certe cose le sa”

Colleferro – “Se penso alla mamma di Willy sto male. Vorrei darle tutto il mio cordoglio, mandarle un abbraccio, ma a che servono le parole?”.

Antonietta Di Tullio, mamma dei fratelli Bianchi, accusati di aver ucciso Willy Monteiro Duarte, esprime la sua vicinanza alla madre della vittima.

“Non sono mostri, ma se hanno sbagliato – ha detto la mamma dei fratelli Bianchi al Corriere della sera – devono pagare, qualunque cosa hanno fatto. Ma non per quello che non hanno fatto. Sono sicura che non sono stati loro a ucciderlo, una mamma certe cose le sa”.

“Gabriele ha aperto un negozio di frutta, Marco aiuta nel ristorante di Alessandro, e dove c’è da dare una mano ci sono sempre – ha spiegato Antonietta Di Tullio parlando dei propri figli -. Li giudicate per come appaiono su Facebook ma quelle sono stupidaggini”.

9 settembre, 2020