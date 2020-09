WiPlanet, l’under 12 continua la striscia positiva

Sport - Baseball - Netta vittoria del Montefiascone sui Dolphins Anzio per 11-2 - Sfortunata l'under 15, sconfitta solo all'ultimo inning 5-4

Montefiascone – Alla ripresa del campionato, dopo la sosta di agosto, l’under 12 del WiPlanet Montefiascone baseball continua la sua marcia verso la testa della classifica.

Mercoledì i giovani gialloverdi hanno vinto 11-2 contro i pari età dei Dolphins di Anzio, controllando la partita fin dal primo inning con 3 punti segnati. Il lanciatore partente Ceccariglia ha tenuto a bada le mazze anziati, subendo un solo punto su un lancio pazzo.

Nel secondo attacco le mazze falische hanno segnato altri 4 punti e quando la partita sembrava in discesa, un calo del lanciatore partente che ha regalato tre basi su ball, ha complicato l’incontro. Ceccariglia è stato sostituito da Alessandro Fortunati che ha subito un solo punto ed è riuscito così a chiudere il secondo inning sul punteggio di 7 a 2 per il Montefiascone.

Negli altri due inning Fortunati, aiutato da un’ottima difesa, non ha concesso più nulla agli avversari. E’ stato sostituito da un ottimo Nascimben (anche lui teneva a zero gli avversari) e poi dal più piccolo della squadra, Cabrera Roniel Gomez, che ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per diventare un ottimo lanciatore, eliminando il battitore di turno. In attacco le valide sono arrivate da Ceccariglia, Colella, Nascimben, Fortunati, Hunter e Marianello.

Il manager Fortunati è apparso orgoglioso: “Sono molto soddisfatto della prestazione di tutta la squadra, i ragazzi hanno giocato concentrati fino alla fine. Un plauso a Bertollini, che, infortunatosi nel primo inning, ha voluto rimanere in partita. Questo piccolo incidente ha cambiato i piani, ho dovuto spostarlo in prima base. Fortunati, entrato come lanciatore con le basi cariche, ha dimostrato una freddezza da giocatore navigato e anche Nascimben e Cabrera Gomez, nella loro prima volta sul monte, non hanno deluso le aspettative. Sabato a Montefiascone ci aspetta una partita importantissima contro l’Accademy Nettuno: vincendo si riapre il campionato. All’andata con i ragazzi di Nettuno abbiamo perso dopo due extra-inning, quindi sarà una partita difficilissima; ce la metteremo tutta per portare a casa un risultato positivo e raggiungerli in testa al campionato. Poi come sempre sarà il campo a decretare il vincitore, anche perché sono convinto che i ragazzi dell’Accademy giocheranno come noi fino alla fine decisi a portare a casa la vittoria. Spero soltanto di recuperare Bertollini e mettere in campo la migliore formazione possibile”.

4 settembre, 2020