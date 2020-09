Wiplanet U12 cede all’Academy Nettuno

Sport - Montefiascone - Nonostante la buona partita la sconfitta per 12 a 9 allontana il possibile primato

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Gli under 12 del WiPlanet perdono ancora contro l’Accademy Nettuno in un incontro equilibrato che ha ricalcato il precedente. È stata una bellissima partita giocata da entrambe le squadre su livelli molto alti, con il Nettuno che partiva forte segnando due punti, subito pareggiati dai giocatori falisci con le valide di Hunter, Bertollini e uno splendido triplo di Ceccariglia. L’incontro si manteneva in equilibrio fino al V inning, quando le squadre si trovavano sul punteggio di 9 a 9.

Nell’ultimo inning i ragazzi di Nettuno segnavano tre punti e nel successivo attacco il Montefiascone non riusciva a segnare punti. Buona la prestazione in attacco di Ceccariglia (un triplo e un fuoricampo interno) Hunter un singolo e BERTOLLINI un doppio. Sul monte ottima, come al solito la prestazione di FORTUNATI Alessandro, che forse veniva sostituto in maniera troppo frettolosa dal manager.

Il manager Roberto FORTUNATI al termine della partita ha dichiarato: “È stato un bellissimo incontro con i ragazzi che hanno giocato fino alla fine per portare a casa il risultato. Dobbiamo riconoscere che come squadra non siamo ancora pronti al cento per cento per giocare partite di questo tipo. Basti pensare che lo scorso anno giocavamo nel girone “B”, quello di secondo livello, che non dava accesso ai play-off per il titolo nazionale.

Quest’anno giocando nel girone dei “grandi” abbiamo dimostrato di poter competere con squadre che sulla carta sono di livello più alto. Comunque nulla è compromesso, finché la matematica non dirà che non possiamo vincere il campionato noi ci proveremo. Certo l’impresa è ardua bisogna vincere due partite a Nettuno in casa dell’Accademy, ma abbiamo dimostrato di saper giocare al loro livello: forse, dobbiamo credere di più nei nostri mezzi. Spero di recuperare al cento per cento Bertollini, che ha giocato con un dito dolorante e questo non gli ha permesso di esprimersi al massimo, anche se nonostante questo ha disputato un’ottima partita”

Prossimo appuntamento sabato ore 15,00 a Montefiascone contro i Dolphins di Anzio

LA FORMAZIONE

FORTUNATI 4-1

HUNTER 6- 1

BERTOLLINI 2-3

CECCARIGLIA 1-6 -5

NASCIMBEN 5-1-

CABRERA GOMEZ R. 8-

MARIANELLO 3-2

GRASSELLI 7

COLELLA 9

WiPlanet

10 settembre, 2020