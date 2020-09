“Yuri Cavalieri giovane, impegnato e preparato: è lui il sindaco giusto”

Civita Castellana - L'appoggio del coordinamento Art.1 alle prossime elezioni amministrative

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Il poco tempo dalla caduta dell’amministrazione comunale e dalla imbarazzante situazione creata dal centrodestra e all’approssimarsi delle nuove elezioni è giunto il momento di prendere una posizione sul futuro del governo della città.

I risultati ottenuti hanno evidenziato la criticità, l’inadeguatezza di chi ha governato e questo richiede fortemente una discontinuità e investimento su una nuova proposta politica.

Per chi vive come noi la politica locale, l’impegno personale, nell’interesse della cosa pubblica e a contatto con i concittadini, non è stato difficile condividere una scelta opportuna come quella di Yuri Cavalieri e siamo pronti a metterci in discussione e ripartire dalle basi di una visione dignitosa e seria della politica e il programma presentato dal nostro candidato a Sindaco sul lavoro, la sanità, l’ambiente ci trova perfettamente d’accordo.

Per questo abbiamo ritenuto dare il nostro contributo fattivo chiedendo ad un nostro rappresentante di candidarsi a sostegno della lista, Roberto Palamides detto Lula, un persona seria, un uomo che rispetta i principi di sinistra riformista volta al futuro e alle nuove generazioni, la sua storia di ex ceramista, nonché attento e presente alle precedenti elezioni, membro del cda di Sate (gestione rifiuti), offre la sua preparazione e competenza al servizio dei cittadini.

La proposta unitaria su Yuri Cavalieri crediamo sia la migliore, la sua figura, un giovane impegnato, preparato, possa aprire ad un progetto nuovo per una nuova sinistra al di la dei simboli e delle strade che ognuno di noi sta percorrendo.

Il nostro popolo i nostri elettori sono orfani di una sinistra vera coesa che possa rappresentarli ed è per questo che chiediamo l’impegno di tutti insieme noi e che voglia condividere la filosofia di un rinnovato rigore, della correttezza, della trasparenza, per poter finalmente trovare la casa che ci meritiamo, un’amministrazione che il popolo di Civita Castellana si merita, un governo che abbia due principi fondamentali: il bene pubblico è di tutti è va maggiormente tutelato e che finalmente sia l’ente al servizio del cittadino e non come ora che è il cittadino al servizio dell’Ente.

Coordinamento provinciale Art 1 Viterbo

Circolo Art 1 di Civita Castellana

3 settembre, 2020