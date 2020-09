“Zanardi reagisce agli stimoli visivi e sonori”

Milano - Il dottor Claudio Costa, amico e medico sportivo dell'atleta paralimpico

Milano – Si accende la speranza per Alex Zanardi, l’atleta paralimpico rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 19 giugno. Lo scontro con un autotreno a Pienza, durante una tappa della staffetta ‘Obiettivo tricolore’ nella quale stavano partecipando atleti paralimpici in handbike, bicicletta e carrozzina olimpica.

L’atleta è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. La sua è una lunga battaglia, ma le parole del dottor Claudio Costa, rilasciate a La Stampa, rincuorano.

“Zanardi – ha detto Costa – sta reagendo agli stimoli visivi e sonori”.

Poi l’augurio che tutti rivolgono al campione. “Sarò pazzo – ha aggiunto – ma di sogni non ce ne sono mai abbastanza e io vedo Alex alle prossime Olimpiadi”.

Accanto a Zanardi ci sono sempre la moglie Daniela e il figlio Niccolò.

“Ho visto miglioramenti – ha concluso il dottor Costa – dà risposte agli stimoli, stringe le dita, gli stanno rieducando la testa. Ha un fisico da fantascienza e una mente straordinaria, lo so che questa volta si parla del cervello, ma sono sicuro che lui saprà inventarsi qualcosa con quello che è rimasto”.

19 settembre, 2020