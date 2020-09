Zingaretti: “Soddisfatti dell’esito del referendum, si apre una stagione di riforme”

Roma - "Per le regionali se l'alleanza di governo fosse stata ovunque unita, probabilmente avremmo vinto quasi tutte le regioni italiane"

Roma – “Siamo molto soddisfatti – ha affermato in conferenza stampa il segretario del Pd Nicola Zingaretti commentando gli esiti del referendum costituzionale con il sì in netto vantaggio -, si conferma che il Partito democratico è la forza del cambiamento, garante anche in questa legislatura di un percorso di innovazione e modernizzazione delle istituzioni. Con la vittoria del sì si apre una stagione di riforme e con gli alleati faremo di tutto perché questa stagione di riforme vada avanti spedita”.

“Il no avrebbe bloccato questa speranza di cambiare le istituzioni – ha continuato Zingaretti -, ma il Partito democratico farà di tutto per rappresentare anche le preoccupazioni che hanno portato molte persone a votare no. Alcune di quelle preoccupazioni le sentivamo e le sentiamo nostre”.

Il segretario democratico ha poi fatto un accenno ai risultati che stanno emergendo dalle votazioni regionali: “Siamo soddisfatti dei risultati sia degli exit polo che dei primi sondaggi che stanno venendo fuori. Certo, dai dati emerge che se i nostri alleati ci avessero dato più retta, se l’alleanza di governo fosse stata ovunque unita probabilmente avremmo vinto quasi tutte le regioni italiane. L’unità non è un rischio ma un’opportunità. Lo diciamo dal primo giorno del governo Conte, alleati e non avversari”.

21 settembre, 2020