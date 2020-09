“Zozzoni abbandonano di tutto ai cassonetti del San Lazzaro”

Viterbo - Comune - Materiali non autorizzati nei cassonetti, Merli (Lega) promette battaglia - Pronto un ordine del giorno

Viterbo – “Conferimenti di materiale non autorizzato nei cassonetti del parcheggio del cimitero San Lazzaro”. La segnalazione arriva dal consigliere comunale Valter Rinaldo Merli che annuncia: “Presto un ordine del giorno per gli zozzoni dell’abbandono selvaggio”. L’esponente della Lega lo ha presentato e sarà discusso in una delle prossime sedute di consiglio comunale.

“Per gli zozzoni che lasciano abbandonati i rifiuti non consentiti – spiega Merli – ho presentato e protocollato insieme al capogruppo Lega Andrea Micci, un ordine del giorno per il posizionamento di una o più telecamere nel piazzale del nuovo cimitero di San Lazzaro, con relativa illuminazione.

L’ordine del giorno fa riferimento agli abbandoni non consentiti di materiale, come vecchi elettrodomestici, oggetti elettronici in disuso, scarti di automobile e addirittura materiale di risulta da cantiere”.

Durante un sopralluogo, Merli ha notato come l’immondizia sia aumentata a dismisura. “Sono previste multe e sanzioni anche pesanti, non rispettando le regole comunali. I cassonetti in quella zona sono per i residenti. Si può conferire materiale plastico, cartone e vetro, lattine e materiale inorganico non di quel tipo speciale. Richiamo quindi l’attenzione del consiglio comunale sul fatto che il parcheggio del nuovo cimitero è al buio.

Sul piazzale sono posizionati i lampioni, mai collegati alle rete elettrica comunale”.

In zona i rifiuti non sono il solo problema. “Sono stati registrati furti in auto, con vetri infranti e conseguenti danni alle vetture.

Chiedo che siano messi fondi in bilancio per queste aree che ancora non sono illuminate, come il nuovo parcheggio delle Fortezze ancora al buio.

Nel frattempo, domando al sindaco, che detiene la delega sui rifiuti riconsegnata dal consigliere Marini, di provvedere anche con urgenza alla rimozione tramite Viterbo Ambiente del materiale conferito irregolarmente a San Lazzaro”.

2 settembre, 2020