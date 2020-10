13 neonati positivi al Covid all’Umberto I

Roma - Uno di loro è ricoverato in terapia intensiva perché nato prematuro

Roma – Sono tredici in tutto i neonati risultati positivi al Covid all’ospedale romano Umberto I.

Uno di loro sarebbe stato positivo già da l’altro ieri: è ricoverato in terapia intensiva perché nato prematuro. Altre tre piccoli, tra giovedì e venerdì, sono stati posti in isolamento perché trovati positivi alla nascita, ma i tamponi effettuati sugli altri presenti in reparto i cui referti sono arrivati questa mattina, hanno scoperto altri nove casi.

Forse a far partire il focolaio di Covid, una partoriente arrivata positiva all’ospedale, anche se ancora non è stato individuato il caso numero 1.

Il contagio si sarebbe poi diffuso perché “evidentemente non c’era isolamento completo”, ha spiegato una fonte sanitaria, stando a quanto riferisce Repubblica. “E questo potrebbe succedere in qualunque reparto. Se a ortopedia arriva un paziente con il femore rotto e con il covid, è difficilissimo attuare un isolamento completo”.

17 ottobre, 2020