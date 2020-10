In 1400 hanno avuto il Covid nella Tuscia, più della metà (782) sono ancora positivi

Salute - Ieri scoperti 114 casi su soli 315 tamponi - Tanti i cluster familiari - 52 sintomatici, altri quattro ricoverati e due decessi - In tutto l'Alto Lazio 206 contagi

Viterbo – (r.s.) – Il Coronavirus batte ogni record, purtroppo negativo, nella Tuscia. Su soli 315 tamponi effettuati, ieri sono stati scoperti ben 114 positivi.

Due i decessi: un 68enne e un 79enne di Viterbo sono morti nel reparto di malattie infettive di Belcolle dove erano ricoverati da giorni con un “quadro clinico – fa sapere la Asl – già complesso per la compresenza di altre patologie”. Il totale delle vittime sale a trentatré.

In aumento i ricoverati: sono 43, +4 nelle ultime 24 ore. In cinque si trovano in terapia intensiva. Schizzano a 1254 le persone in isolamento domiciliare e diventano 577 i guariti. Ieri si sono liberati del Covid altri sei pazienti: tre ad Acquapendente e uno a Viterbo, Ronciglione e Orte.

I contagi accertati finora sfiorano quota 1400: sono 1391. Gli attualmente positivi sono più della metà: 782.

Tra i 114 nuovi casi, cinquantadue sono sintomatici e ben venticinque sono ospiti della casa di riposo San Francesco di Farnese. Restano numerosi i cluster familiari: come a Ischia di Castro, Tarquinia, Corchiano e Bolsena. In quest’ultimo comune sono risultati infetti madre, padre e figlio di due anni. Mentre a Ischia ci sono anche due fratellini.

Le criticità maggiori, oltre che a Farnese (+26), sono state registrate a Viterbo (+27), a Civita Castellana (+8), a Tarquinia (+8), a Castel Sant’Elia (+6), a Ischia di Castro (+5) e a Capranica (+4).

A Tarquinia positivo pure un bambino della scuola elementare dell’istituto Ettore Sacconi. “La Asl, in accordo con la dirigente scolastica – fanno sapere dal comune -, ha predisposto l’isolamento per tutti i bambini della classe”.

Tre casi a Nepi, Corchiano e Bolsena. Due a Tuscania, Valentano, Montefiascone, Marta e Orte. Uno a Fabrica di Roma, Villa San Giovanni in Tuscia, Graffignano, Acquapendente, Sutri, Vejano, Capodimonte, Arlena di Castro (da sempre Covid free), Grotte di Castro, Soriano nel Cimino e Carbognano.

Nel resto dell’Alto Lazio, la Asl Roma 4 ha riscontrato 55 contagi e cinque guariti. Gli attualmente positivi sono 718. In Sabina, invece, 37 infetti (12 sono ospiti della Rsa di Borbona). I casi attuali salgono a 333. Rispetto a questi territori, la Tuscia torna a registrare il più alto incremento di positivi in 24 ore. In tutto l’Alto Lazio sono 1833, la maggior parte (782) proprio nel Viterbese.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 1391 (453 a Viterbo; 938 in provincia)

Attualmente positivi: 782

Guariti: 577

Morti: 32 + 1

Ricoverati: 43 (5 in terapia intensiva)

In quarantena: 1254

Usciti dalla quarantena: 6115

Comuni con positivi

Viterbo: 453 casi (9 morti e 181 guariti)

Civita Castellana: 89 casi (21 guariti)

Tuscania: 57 casi (1 morto e 45 guariti)

Tarquinia: 60 casi (1 morto e 30 guariti)

Vetralla: 49 casi (12 guariti)

Montefiascone: 47 casi (3 morti e 35 guariti)

Nepi: 40 casi (5 guariti)

Farnese: 39 casi (0 guariti)

Acquapendente: 36 casi (3 morti e 22 guariti)

Ronciglione: 32 casi (11 guariti)

Capranica: 29 casi (2 morti e 4 guariti)

Sutri: 26 casi (4 guariti)

Monterosi: 25 casi (2 guariti)

Orte: 24 casi (14 guariti)

Bassano Romano: 23 casi (1 morto e 8 guariti)

Fabrica di Roma: 21 casi (3 guariti)

Oriolo Romano: 19 casi (11 guariti)

Marta: 17 casi (12 guariti)

Ischia di Castro: 16 casi (0 guariti)

Canepina: 15 casi (3 guariti)

Soriano nel Cimino: 15 casi (7 guariti)

Castel Sant’Elia: 14 casi (0 guariti)

Bolsena: 13 casi (1 morto e 9 guariti)

Caprarola: 13 casi (1 guarito)

Corchiano: 13 casi (2 guariti)

Capodimonte: 11 casi (4 guariti)

Grotte di Castro: 11 casi (7 guariti)

Vitorchiano: 11 casi (7 guariti)

Valentano: 9 casi (1 morto e 1 guarito)

Piansano: 8 casi (5 guariti)

Vignanello: 8 casi (7 guariti)

Bagnoregio: 7 casi (5 guariti)

Faleria: 7 casi (3 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 7 casi (3 guariti)

Blera: 6 casi (4 guariti)

Graffignano: 6 casi (4 guariti)

Carbognano: 5 casi (1 guarito)

San Lorenzo Nuovo: 4 casi (2 guariti)

Vallerano: 4 caso (0 guariti)

Vejano: 3 casi (0 guariti)

Calcata: 2 casi (0 guariti)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Vasanello: 2 casi (1 guarito)

Arlena di Castro: 1 caso (0 guariti)

Canino: 1 caso (0 guariti)

Latera: 1 caso (0 guariti)



Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Montalto di Castro: 10 casi (10 guariti)

Monte Romano: 6 casi (6 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

20 ottobre, 2020