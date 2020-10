“25 concerti a distanza, perché il Covid non può fermare l’arte…”

Viterbo - Il rettore Stefano Ubertini e il maestro Franco Carlo Ricci presentano la stagione concertistica dell'Università della Tuscia - Si parte il 24 ottobre

Viterbo – (b.b.) – Il Covid non ferma la stagione concertistica dell’Università della Tuscia.

Si partirà sabato 24 ottobre con il primo dei 25 appuntamenti in programma per questa sedicesima edizione. Un’edizione inusuale e del tutto inedita, che vedrà gli artisti esibirsi nell’auditorium di santa Maria in Gradi vuoto e il pubblico collegato in diretta streaming da casa.

“Avevamo pensato di iniziare la stagione in presenza – ha commentato il rettore dell’università Stefano Ubertini, presentando assieme al maestro Franco Carlo Ricci il cartellone 2020/2021 ,- ma la curva epidemiologica in continua salita non ce lo permette”. Non poterci essere, però, non significa rinunciare. E così la stagione concertistica partirà ugualmente. A distanza. Come la didattica che gli studenti e i docenti universitari ormai conoscono bene.

“Non abbiamo rinunciato ai concerti – ha proseguito il rettore – perché il momento che il paese sta affrontando è delicato e mai come ora le istituzioni sono chiamate a dare un segnale forte. Dobbiamo cercare di convivere il più possibile con la pandemia e regalare alla gente, anche se in maniera non del tutto “normale”, la normalità”.

La stagione concertistica inizierà sabato 24 ottobre e si concluderà sabato 15 maggio. In entrambe le occasioni sarà l’orchestra Musa dell’Università La Sapienza di Roma, a esibirsi. Il primo dei concerti dal titolo “Musa da Oscar” prevede, come ha spiegato il maestro Ricci, un “programma speciale suggerito dalla recente scomparsa di Ennio Morricone. Sarà dedicato ai più noti compositori di colonne sonore”.

Dei 25 concerti in programma, di quattro saranno protagoniste le orchestre, di tredici gruppi cameristici e di otto importanti pianisti. Tutti saranno visibili sul canale Youtube dell’università, attraverso il sito dell’ateneo, su cui è anche possibile consultare il programma completo dell’evento.

“La stagione concertistica è uno degli eventi più importanti del territorio – ha sottolineato il maestro Ricci, ringraziando la Fondazione Carivit, principale sponsor dell’iniziativa – certamente vederli online non sarà come vivere i concerti dal vivo. Le sensazioni saranno diverse, ma non la qualità del suono che rimarrà ottima” ha assicurato. Mandare in live streaming le esibizioni avrà però un valore aggiunto. “I concerti saranno registrati durante le dirette e sarà così possibile per tutti fruirne e ascoltarli anche in un secondo momento” ha spiegato.

La stagione concertistica sarà come sempre pubblica, aperta a tutti. Quest’anno, grazie al web, ancora di più.

“Sono convinto che il risultato sarà bellissimo – ha sottolineato il maestro Ricci – il prossimo anno ci guarderemo indietro e sono certo che potremmo dire senza dubbio che sia l’università sia gli artisti avranno dato prova di coraggio, determinazione e professionalità. La società può e deve continuare a vivere anche in presenza di questa terribile pandemia. Anche grazie all’arte, che sa sempre tirare fuori il meglio dalle situazioni più difficili”.

Infine una speranza, che arriva direttamente dal rettore Ubertini. “Inizieremo con i concerti a distanza, ma speriamo che arrivi presto il vaccino e che la stagione possa chiudersi in presenza, d’altronde gli ultimi concerti sono previsti per maggio…”.

22 ottobre, 2020