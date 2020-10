2800 euro all’Emporio solidale da Conad via Garbini

Solidarietà - I soldi sono stati consegnati al presidente di Viterbo con Amore Domenico Arruzzolo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Sosteniamo le passioni” questo è il nome dell’iniziativa di solidarietà che da ormai tre anni il supermercato Conad di via Garbini realizza in favore dell’Emporio solidale I care, un presidio di sostegno alimentare per famiglie in difficoltà, gestito dai volontari dell’associazione Viterbo con Amore.

Tutti i punti passione accumulati dai clienti del supermercato dall’inizio dell’anno fino al 30 giugno scorso sono stati convertiti in buoni per un ammontare di 2.800 euro che nel pomeriggio di oggi il responsabile del supermercato viterbese Paolo Ballarotto, affiancato dallo straordinario staff operativo del market, ha consegnato nelle mani dei volontari di Viterbo con Amore “capitanati” dal presidente Domenico Arruzzolo.

Si tratta di un aiuto concreto che conferma, in questo periodo di particolare disagio e incertezza economica per molte famiglie viterbesi la sensibilità dei titolari del Conad e che consentirà all’Emporio solidale di far fronte ai bisogni alimentari delle 135 famiglie (circa 400 persone) che sono attualmente ammesse alla spesa solidale.

Un ringraziamento va certamente a tutti i clienti del supermercato possessori della carta Conad che hanno consentito di raggiungere questo importante risultato.

20 ottobre, 2020