“380mila euro di avanzo per il turismo non sono molti, anzi forse sono anche pochi”

Viterbo - Il presidente dell'associazione Centro di Gravità Fabrizio Fortini sulla somma in bilancio del comune

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Perché 380mila euro di avanzo di bilancio stanziati per fini turistici non sono molti (anzi sono forse anche pochi).

La proposta dell’amministrazione comunale di stanziare una sostanziosa quota di avanzo di bilancio per eventi di allestimenti di fine anno ha destato polemiche, considerato il momento economico che attraversa Viterbo, come il resto della nazione, causa la pandemia da Covid-19.

In realtà una attenta analisi della situazione porta a conclusioni opposte.

Bisogna partire dal presupposto che una città come Viterbo, per decollare in termini economici, deve diventare una delle principali mete turistiche dell’Italia.

I presupposti ci sono tutti in quanto:

A) Viterbo città medievale in alcuni quartieri intatta, rappresenta una bellezza forse unica in Italia;

B) Vi sono altri siti da visitare nella città e nella frazione (ad esempio il Teatro di Ferento, Villa Lante, etc.);

C) È un centro termale;

D) È vicina a Roma e provincia (4 milioni di abitanti soliti a passare il fine settimana fuori); al porto di Civitavecchia; all’aeroporto di Fiumicino.

E) Si mangia bene ed i costi sono contenuti;

Quello che manca a Viterbo è l’essere conosciuta per quello che è in tutto il mondo. Viterbo è come un nuovo prodotto di altissima qualità che deve però essere lanciato sul mercato.

Tutto quanto deve essere collocato nel momento storico della pandemia che non consente di organizzare eventi di massa, causa il potenziale contagio.

Ne consegue che bisogna destinare i fondi a 2 obiettivi generali.

In primo luogo occorre una valida campagna promozionale della città e degli eventi che vi si svolgono da affidare a società del settore di livello nazionale al fine che i fondi non vadano dispersi.

Il target al quale va rivolto adesso tale campagna non deve essere il turismo estero né la provincia di Viterbo bensì i turisti italiani che già questa estate sono affluiti in numero cospicuo per le vie del centro storico.

In secondo luogo, per quanto possibile, bisogna organizzare tanti piccoli eventi, dislocati per le zone più caratteristiche della città, indirizzata ad hobbisti ed appassionati di eventi culturali nei più svariati settori.

Tali eventi dovrebbero essere svolti, dove possibile, nei tanti palazzi storici, molti dei quali di proprietà pubblica, distribuiti negli spazi in modo da evitare concentrazioni di persone e con ingresso contingentato all’esterno per numero di visitatori.

Detti eventi dovrebbero essere accattivanti. A tal fine occorre sempre ricordare che l’evento non è “l’obbiettivo” ma il mezzo per raggiungere “l’obbiettivo”. L’obbiettivo è quello di far venire il numero maggiore di turisti che girino per il centro medievale e si rendano conto della sua bellezza.

Si potrebbe anche prevedere l’utilizzo di testimonial e influencer che spostano spesso migliaia di persone.

Se si riesce ad ottenere questo obbiettivo e se al turista verrà mostrata una città lustrata a nuovo, pulita, senza erbacce e transenne, con strade meno dissestate, sicura e non troppo chiassosa la sera (ma con gente che circola fino a tardi senza dare adito alle proteste dei residenti) i primi a diffondere Viterbo quale meta turistica da visitare saranno gli stessi visitatori con il passa parola.

Ricordo infine tre cose:

1) L’importo stanziato per gli eventi di Natale è molto meno di un decimo del complessivo avanzo di bilancio.

2) Vi sono comuni molto meno importanti di Viterbo che stanziano per gli eventi natalizi cifre di bilancio ben più consistenti. Gaeta, per le luminarie conosciute ormai in tutta Italia, stanzia tra Comune ed esercenti circa 700.000 euro.

3) Il momento stranamente gioca a vantaggio delle città storiche. I turisti per quest’anno non si recano in paesi esteri e, vista la stagione, al mare. Potrebbe essere un’occasione unica per far affluire, con le dovute cautele di distanziamento, migliaia di persone a Viterbo. Ricordiamoci che certi “treni” non passano due volte e che questa città, se non si sveglia, rischia presto di morire economicamente.

Fabrizio Fortini

Presidente associazione Centro di Gravità

Articoli: Purchiaroni (Forza Civica): “380mila euro per Natale, se li spendono mi incateno in consiglio” – Antoniozzi (Viterbo 2020): “400mila euro per il Natale in tempo di emergenza serrata, sono sgomento” – Spese di Natale e non solo, la giunta Arena torna a ballare – Ricci (Pd): “Quattrocentomila euro per il Natale, vi dovete vergognare…” – Soldi per il Natale, Fondazione non vota e Fdi si incazza

Condividi la notizia:











19 ottobre, 2020