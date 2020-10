4mila 619 nuovi casi e 39 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus - Ministero della Salute - Sono stati effettuati 85mila 442 tamponi (ieri erano stati 104mila 658) - Aumentano di 32 unità i pazienti nelle terapie intensive (452 in tutto)

Roma – Scendono i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi sono 4mila 619, un numero che porta il totale dei contagi, da inizio pandemia a oggi, a 359mila 569. I dati sono quelli diffusi dal bollettino del ministero della Salute.

Come ogni lunedì, il dato si basa su meno tamponi effettuati. Sono stati 85mila 442 i tamponi (ieri erano stati 104mila 658).

In aumento le vittime. Nelle ultime 24 ore sono 39 (+13 rispetto a ieri) le persone che non sono riuscite a sconfiggere il Covid-19. I morti totali, da inizio emergenza a oggi, sono 36mila 205.

I negativizzati nelle ultime 24 ore sono 891, per un totale di 240mila 600 guariti.

L’incremento degli attuali positivi oggi fa registrare +3mila 689 unità, per un totale di attualmente positivi di 82mila 764.

Aumentano anche le terapie intensive che in totale sono 452 e contano così 32 pazienti in più in reparto rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 77mila 491 persone e i ricoverati con sintomi sono 4mila 821 (+302 rispetto a ieri).

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (696).

12 ottobre, 2020