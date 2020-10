“50mila euro per Natale al settore agricoltura, per farci cosa?”

Viterbo - Comune - Polemiche sulle spese per le feste, Barelli (Forza civica) torna alla carica e ironizza: "Servono per la benzina agricola?"...

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “50mila euro di spese natalizie per l’agricoltura a che servono? Ci compriamo la benzina agricola”. Ci scappa pure la battuta, nella vicenda che sta tenendo banco in questi giorni in comune. Il consigliere Giacomo Barelli (Forza civica) nei giorni scorsi se ne era uscito così.

Un modo di manifestare la sua perplessità sulla somma prelevata dall’imposta di soggiorno, una piccola parte delle centinaia di migliaia di euro che il centrodestra vuole investire in feste, luci, mercatini. Come se fosse un Natale come tutti gli altri.

Tra le varie poste, pure i cinquantamila euro nel settore agricoltura.

L’assessora al ramo, Ludovica Salcini (Lega), in commissione ha potuto togliere la curiosità a Barelli, raccontando intanto che i fondi sono in tandem con la collega Alessia Mancini (Sviluppo economico).

“25mila euro – spiega Salcini – sono destinati ai progetti Viterbo città del cinema e Viterbo città della ceramica, l’altra metà alla promozione e alla valorizzazione d’eccellenze locali in ristoranti e botteghe del gusto. Avevamo pensato a un percorso itinerante del gusto, che causa Covid non è possibile realizzare.

Invece pensiamo a una mappatura di ristoratori e produttori, non solo con una brochure cartacea, ma anche online”.

Spiegazione data, dubbi rimasti.

Articoli: Niente museo della macchina di santa Rosa, il centrodestra preferisce le lucine di Natale – Tolti centomila euro al Natale per l’emergenza Covid – Ricci (Pd): “Quattrocentomila euro per il Natale, vi dovete vergognare…” – Spese di Natale e non solo, la giunta Arena torna a ballare – Purchiaroni (Forza civica): “380mila euro per Natale, se li spendono mi incateno in consiglio”

Condividi la notizia:











23 ottobre, 2020