“I 5stelle contestano la mia nomina Anci? Di loro nulla si sa di ciò che sono e di ciò che (non) hanno fatto”

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – I senatori 5 stelle delle commissione Cultura contestano la nomina di Vittorio Sgarbi quale responsabile nazionale per la “Valorizzazione dei beni storici e culturali” dell’Anci, l’associazione nazionale dei comuni d’Italia.

Nomina voluta dal presidente Antonio Decaro, esponente del Pd e sindaco di Bari.

“È singolare – risponde Sgarbi – che il gruppo 5 stelle della commissione Incultura del senato consideri un insulto la rappresentazione fedele della loro realtà politica. Invece di chiedere al sindaco Decaro di esprimersi sulle mie dichiarazioni, rispondano loro alle mie affermazioni precise sulle loro origini noVax, sugli attacchi del loro capobastone Grillo a Umberto Veronesi, sull’indagine giudiziaria che investe il figlio di Grillo per stupro. Rispondano alle mie affermazioni sul loro essere entrati in parlamento senza preferenze, attraverso il voto a Grillo che ha fatto cadere i suoi voti sulle loro fragili teste, e anche sul piagnisteo con cui si rivolgono ai comuni che cercano di continuare a vivere anche attraverso iniziative come quelle che io ho portato a Sutri, a Urbino, a Ferrara, a Rovereto, e che non vengono certamente agitate dagli esponenti del piagnisteo in commissione cultura al senato, senza arte né parte”.

E ancora. “Ripensino – aggiunge Sgarbi – alla indegnità della loro carica e ai loro inesistenti meriti. Nulla si sa di ciò che sono e di ciò che (non)hanno fatto. Quello che io faccio è davanti agli occhi di tutti, e le mie parole sono infinitamente meno offensive di quelle distribuite, nel momento della sua stagione d’oro, dal loro capo Grillo, che arrivò a definire Veronesi “cancronesi”. Si vergognino per sé e per lui, e la smettano di infastidirmi”.

Ufficio stampa Vittorio Sgarbi

23 ottobre, 2020