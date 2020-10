Coronavirus - In consiglio comunale il sindaco Arena fa il punto sulla pandemia - Oggi vertice con l'assessore regionale alla Sanità D'Amato

Viterbo – (g.f.) – “670 positivi a Viterbo, 99 nelle scuole”. Il bollettino del Covid è diventato un triste appuntamento quotidiano e per Viterbo da un po’ di tempo a questa parte i numeri non sono per niente buoni.

In consiglio comunale il sindaco Giovanni Arena aggiorna le cifre. Positivi in crescita.

La seduta è quella del bilancio e il documento economico è strettamente collegato all’emergenza sanitaria, per le somme che l’amministrazione dovrebbe stanziare. Molto poche, è l’accusa dell’opposizione, a differenza di quelle inizialmente previste per le festività natalizie. Il Coronavirus nel capoluogo merita ben altra attenzione, sostengono.

“Abbiamo circa 670 positivi a Viterbo – spiega Arena rispondendo a Luisa Ciambella (Pd) – sono 99 i positivi, a partire dalla materna e fino alle superiori”.

Va fatto il punto. “Questo giovedì – spiega il sindaco – ho un incontro con l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato”. Per discutere l’andamento della pandemia nel capoluogo.

Anche ieri, casi in aumento. Sono stati 45, un andamento costante, dai 37 di martedì al picco di 58 lunedì o i 43 di domenica.

29 ottobre, 2020