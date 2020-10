6mila euro a Bassano in Teverina per l’archivio storico comunale

Politica - Soddisfatto il sindaco Alessandro Romoli: "proseguiremo un’azione di recupero, salvaguardia e valorizzazione già avviata"

Condividi la notizia:











Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Bassano in Teverina ottenuto dalla Regione Lazio un contributo di 6000 euro per il recupero dell’archivio storico comunale.

Il bando L.R. n. 24/2019, piano degli interventi 2020 – Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per biblioteche, musei e archivi storici di ente locale, di ente o azienda regionale e di proprietà privata, è stata approvato con determinazione n. G06026 del 20 maggio 2020 es. finanziario 2020.

Soddisfazione espressa dal sindaco di Bassano in Teverina Alessandro Romoli.

“Ringrazio Francesco Fochetti per il generoso supporto, la consueta disponibilità dimostrata e la spiccata competenza professionale che ci ha consentito di ottenere questo risultato – dichiara -. I fondi regionali saranno utili a proseguire un’azione di recupero salvaguardia e valorizzazione del nostro archivio storico comunale già avviata negli anni da questa amministrazione. Siamo certi che la capacità di aver reperito questo finanziamento, attraverso la programmazione puntuale delle attività di governo, possa contribuire alla salvaguardia di importanti documenti storici patrimonio dell’intera comunità bassanese”.

Comune di Bassano in Teverina

Condividi la notizia:











23 ottobre, 2020