Uccide il fratello con una coltellata all’arteria femorale

Avellino - Il 30enne è morto dissanguato - Inutile la corsa in porto soccorso

Avellino – Una lite scoppiata in piena notte tra due fratelli e finita in tragedia. E’ accaduto in contrada Procisa Vecchia, a Lioni, in provincia di Avellino, dove la scorsa notte un 29enne ha accoltellato a morte il fratello, di un anno più grande, recidendogli l’arteria femorale con un coltello da cucina.

L’uomo è caduto a terra e dopo qualche attimo, già privo di sensi, è morto dissanguato. Quando sul posto è arrivata l’ambulanza del pronto soccorso, chiamata dai genitori che nel frattempo si erano svegliati, i medici non hanno potuto fare niente: inutile anche la corsa all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, dove il 30enne è arrivato cadavere.

Insieme ai sanitari, nell’abitazione di Lioni sono giunti anche i carabinieri che hanno fermato l’autore dell’omicidio. Il fratello è stato subito sottoposto a interrogatorio per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.

5 ottobre, 2020