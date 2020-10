Esplode autobomba, almeno 13 morti e 120 feriti

Afghanistan - L'attacco vicino all'ufficio del capo della polizia nella provincia di Ghor

Ghor – Almeno 13 persone sono morte e altre 120 sono rimaste ferite. E’ questo il drammatico bilancio dell’esplosione di un’autobomba nella provincia occidentale di Ghor, in Afghanistan.

Tra le vittime ci sarebbero molti uomini delle forze di sicurezza

L’attacco รจ avvenuto nel capoluogo Feroz Koh, vicino all’ingresso dell’ufficio del capo della polizia provinciale e di altri edifici governativi nella zona. Nessuno ha rivendicato l’attentato. In questi giorni sono in corso colloqui in Qatar tra funzionari del governo e rappresentanti talebani per porre fine alle violenze.

19 ottobre, 2020