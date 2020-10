80 scienziati da tutto il mondo bocciano l’immunità di gregge: “Un errore pericoloso”

Coronavirus - Gli esperti lanciano l'appello in una lettera aperta pubblicata sulla rivista internazionale Lancet

Coronavirus – Per molto tempo si è parlato dell’immunità di gregge come di una possibilità concreta per combattere il Coronovirus. Ora, però, oltre 80 scienziati da tutto il mondo bocciano questa possibilità.

Nella lettera aperta intitolata “John Snow Memorandum”, pubblicata oggi sulla rivista scientifica internazionale “The Lancet”, oltre 80 membri della comunità scientifica di tutto il mondo tra medici, epidemiologi, virologi, pediatri e psicologi hanno definito l’immunità di gregge un “errore pericoloso non supportato da prove scientifiche”.

“Non è chiaro per quanto tempo l’immunità protettiva duri – scrivono gli esperti – e come altri Coronavirus stagionali, il Sars-CoV-2 è in grado di re-infettare persone che hanno già avuto la malattia, ma la frequenza della re-infezione è sconosciuta”.

“L’arrivo di una seconda ondata e la realizzazione delle sfide future ha portato a un rinnovato interesse per un cosiddetto approccio di immunità di gregge – continua la lettera -, che suggerisce di consentire un ampio focolaio incontrollato nella popolazione a basso rischio proteggendo i più vulnerabili. I sostenitori suggeriscono che ciò porterebbe allo sviluppo dell’immunità della popolazione acquisita dall’infezione nella popolazione a basso rischio, che alla fine proteggerà i vulnerabili”.

“Qualsiasi strategia di gestione della pandemia basata sull’immunità da infezioni naturali per Covid-19 è difettosa. La trasmissione incontrollata nei giovani rischia morbilità e mortalità significative in tutta la popolazione. Oltre al costo umano, ciò avrebbe un impatto sulla forza lavoro nel suo complesso e sopraffarebbe la capacità dei sistemi sanitari di fornire cure acute e di routine. Inoltre, non ci sono prove di un’immunità protettiva duratura alla Sars-CoV-2 a seguito di infezione naturale, e la trasmissione endemica che sarebbe la conseguenza del declino dell’immunità rappresenterebbe un rischio per le popolazioni vulnerabili per il futuro indefinito”.

“Un simile approccio rischia inoltre di esacerbare ulteriormente le disuguaglianze socioeconomiche e le discriminazioni strutturali già messe a nudo dalla pandemia. Sono essenziali sforzi speciali per proteggere i più vulnerabili, ma devono andare di pari passo con strategie su più fronti a livello di popolazione”.

“L’evidenza è molto chiara – concludono gli scienziati -. Controllare la diffusione nella comunità del Covid-19 è il modo migliore per proteggere le nostre società ed economie fino all’arrivo di vaccini e terapie sicuri ed efficaci nei prossimi mesi”.

15 ottobre, 2020