A Teatro Caffeina dibattito, cultura e cinque libri d’eccezione

Viterbo - Arrivano Sergio Rizzo, Aldo Cazzullo, Goffredo Buccini, Giuseppe Cruciani e Alessandro Barbano

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Cinque presentazioni culturali d’eccezione, cinque possibilità per incontrare i principali giornalisti italiani a Viterbo: la programmazione di eventi di Teatro Caffeina riparte dai libri protagonisti del dibattito pubblico italiano, in una formula ovviamente rispettosa al 100% degli obblighi di contenimento sociale.

L’ampia sala di via Cavour che tutti gli appassionati conoscono e apprezzano sarà in grado di ospitare gli interessati a non arrendersi e a rifiutare il deserto culturale anche nell’epoca difficile del Coronavirus.

Arriva a Viterbo il 30 ottobre alle 18 Sergio Rizzo con “Riprendiamoci lo Stato – Come l’Italia può ripartire”, sugli scaffali per la serie Bianca di Feltrinelli: l’editorialista di Repubblica insieme all’economista Tito Boeri ci propone un viaggio al cuore dello stato, fra una ampia riflessione critica sulla burocrazia e le proposte per riformare la macchina della pubblica amministrazione.

Venerdì 14 novembre è il momento di Goffredo Buccini con “Italiani e no. Dagli albanesi ai taxi del mare, Storia di un paese a galla su trent’anni di paure”: la firma del Corriere della Sera arriva, sempre alle 18, con il suo volume per Solferino sulla storia del rapporto, sempre sinergico, fra l’Italia e il sentimento migrante.

Il 21 novembre alle 18 un grande amico di Caffeina torna a Viterbo: Aldo Cazzullo ci spiega che l’uomo che ha inventato l’Italia ha il nome e il cognome di Dante Alighieri. “A riveder le stelle” è il titolo del libro che gira il paese in un tour trionfale in queste ultime settimane; il volume, per le Strade Blu di Mondadori, ci racconta come il poeta fiorentino, nel celebrare l’italiano, abbia cambiato per sempre le sorti della penisola.

Caustici e terribili, non potevano mancare nella programmazione di Caffeina Giuseppe Cruciani e David Parenzo: “Nudi – Il sesso degli italiani” per la Nave di Teseo è il libro dello storico conduttore della Zanzara che arriva a via Cavour il 28 novembre alle 18 per una serata che più piccante e scorretta non si può.

Chiudiamo il ciclo in vista del natale: l’11 dicembre alle 18 arriva a Viterbo Alessandro Barbano, già direttore del Mattino, autore e saggista. Il suo “La visione”, ora disponibile per le Frecce di Mondadori, è una proposta politica globale per il rilancio del paese, basata su un rilancio contemporaneo delle culture storiche che hanno costruito la nostra repubblica.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero salvo il raggiungimento del numero massimo di spettatori possibili nel rispetto dei Dpcm sulle misure di contrasto al Coronavirus vigenti nelle date di riferimento degli eventi.

Teatro Caffeina

21 ottobre, 2020