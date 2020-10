Terni - Polizia - L'uomo si era innervosito perché invitato più volte a indossare la mascherina dalla proprietaria

Condividi la notizia:











Terni – Accoltella uomo al bar credendolo un buttafuori, denunciato 33enne.

Nella tarda serata del 27 settembre la volante è intervenuta in un bar dove un cliente era stato accoltellato da un altro avventore, nel frattempo datosi alla fuga.

“L’aggressore – si legge nella nota della polizia -, un 33enne sudamericano, era entrato al bar privo di mascherina continuando a non indossarla nonostante i ripetuti inviti della cassiera la quale, a un certo punto, si era vista costretta a invitarlo ad uscire dal locale. Nel corso della discussione un altro cliente, ignaro di quanto stesse accadendo, era entrato nel locale dirigendosi come prassi alla cassa per munirsi dello scontrino. Si è quindi avvicinato al 33enne che ha pensato fosse “buttafuori” e lo ha prima spintonato contro il muro e poi ha estratto il coltello dalla tasca dei pantaloni, lo ha aperto con uno scatto, e gli si è avvicinato”.

La persona ferita ha iniziato a sanguinare ma, fortunatamente, ha riportato solo un taglio superficiale, mentre il suo aggressore è stato trascinato all’esterno del locale da una donna e poi si è allontanato.

La squadra volante intervenuta immediatamente ha visionato le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del bar e uno degli agenti ha riconosciuto senza alcun dubbio l’aggressore, per averlo denunciato nell’estate 2019 quando, per motivi di gelosia, aveva affrontato un uomo colpendolo con una mazza da baseball.

Rintracciato presso la sua abitazione con ancora il coltello indosso, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate e per il porto illegale del coltello.

Condividi la notizia:











1 ottobre, 2020