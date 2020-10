Accoltellato per pochi euro, tre anni e mezzo per tentato omicidio all’aggressore

Sansepolcro - Condannato il 42enne che ha ferito al torace un 48enne viterbese a gennaio

Sansepolcro –È stato condannato ieri a tre anni e mezzo per tentato omicidio dal tribunale di Arezzo il pregiudicato che lo scorso 13 gennaio a Sansepolcro accoltellò un viterbese al torace per poche decine di euro.

Arma del delitto un coltello da cucina, posto sotto sequestro dai carabinieri, sferrato con talmente tanta violenza che fu trovato piegato.

Imputato un 42enne d’origine albanese per il quale l’accusa ha chiesto cinque anni. Vittima un 48enne viterbese, preso a coltellate verso le 13,30 di lunedì 13 gennaio 2019 all’interno dei giardini Piero della Francesca a Sansepolcro.

Nonostante i fendenti che lo hanno raggiunto al torace, geazie alla tempestività dei soccorsi il viterbese, anche lui con precedenti, ha avuto salva la vita. L’albanese, in un primo momento, riuscì ad allontanarsi a piedi dal luogo dello scontro. Tra i due una lite sembra per la restituzione di una somma di 30 euro.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della locale compagnia che hanno arrestato l’albanese che si trovava in una abitazione, anche lui con una ferita da taglio, colpito al fianco dal viterbese, a sua volta denunciato a piede libero per lesioni aggravate.

Il viterbese, soccorso dal 118, fu poi trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove fu ricoverato in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita.

Ieri la condanna a tre anni e mezzo per tentato omicidio del 42enne da parte del giudice Giulia Soldini del tribunale di Arezzo.

16 ottobre, 2020