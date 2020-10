“Acquistate nuove attrezzature dal Consiglio dei giovani”

Castel Sant'Elia - L'amministrazione comunale fa un bilancio delle attività svolte: "Fieri del lavoro dei ragazzi"

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Il consiglio dei giovani di Castel Sant’Elia alla cui presidenza troviamo Beatrice Valentini e Leonardo Tortora cresce ogni anno di più.

Quest’anno a causa del Covid non hanno potuto fare feste ma sono riusciti comunque con le loro iniziative a coinvolgere ragazzi e giovani.

Grazie ad un finanziamento regionale hanno potuto realizzare un corso di chitarra gratuito in collaborazione con Musicultura e il cinema all’aperto in collaborazione con la Proloco e l’Associaizione Janula.

Hanno acquistato delle attrezzature per la sede come tavolo, sedie, scrivania, frigo e gazebi. Con i fondi comunali sono state acquistate delle reti da calcetto per il Parco di Loc. Ambrogi.

L’amministrazione è fiera del lavoro svolto dai ragazzi. I giovani di oggi sono il futuro di domani.

L’amministrazione di Castel Sant’Elia

21 ottobre, 2020