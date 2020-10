Aggredisce la dottoressa della guardia medica, arrestato

Palermo - L'uomo era entrato nella struttura per chiedere una visita domiciliare per la madre

Palermo – Una dottoressa della guardia medica di Villabate, in provincia di Palermo, è stata aggredita da un uomo entrato nella struttura per chiedere una visita domiciliare per la madre che stava male.

L’episodio è avvenuto ieri sera. Quando l’uomo è entrato nella struttura della guardia medica, la dottoressa gli ha chiesto i dati per attivare il servizio ma l’uomo l’ha aggredita. Prima l’ha picchiata, poi si è dato alla fuga.

La dottoressa ha immediatamente chiamato i colleghi del 118 che, a loro volta, hanno allertato i carabinieri. Sono state inviate due ambulanze, una per soccorrere la dottoressa aggredita, l’altra per andare invece dalla madre dell’aggressore che necessitava di cure.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare l’aggressore e lo hanno portato in caserma per interrogarlo.

15 ottobre, 2020