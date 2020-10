Montefiascone - La consigliera d’opposizione Giulia De Santis (La città nuova) sulla situazione dell’area panoramica in via Bandita che si affaccia sul lago di Bolsena

Montefiascone – “Al Belvedere è rimasto solo il nome…”. La consigliera d’opposizione Giulia De Santis (La città nuova) sulla situazione dell’area panoramica in via Bandita che dal centro di Montefiascone si affaccia sul lago di Bolsena.

“Montefiascone non ha bisogno di programmi stratosferici di miglioramento – spiega Giulia De Santis – perché ha già una miriade di bellezze naturali. Ma è fondamentale mantenere e curare questi luoghi che già da soli lasciano senza fiato. Invece la manutenzione e il decoro urbano dei luoghi turistici come il Belvedere, in questi cinque anni di amministrazione Paolini non sono pervenuti. Il Belvedere dovrebbe essere una cartolina naturale dove il turista si ferma ad ammirare il lago invece l’area è ridotta un colabrodo in uno stato veramente increscioso. In sostanza al Belvedere è rimasto solo il nome. Montefiascone non si merita di essere tenuto cosi”.

La consigliera d’opposizione evidenzia la mancata manutenzione dell’area turistica di via Bandita.

“Nel piazzale del Belvedere – continua Giulia De Santis – la pavimentazione è in alcuni punti totalmente distrutta con sassi e sampietrini divelti e anche pericolosi per le persone. Inoltre una panchina è da tempo rotta, come una colonnina del parapetto con il rivestimento che è totalmente distrutto. Non va meglio per la visuale, in parte coperta dalla vegetazione proveniente dal terreno limitrofo. Infine anche il bagno pubblico è chiuso”.

La consigliera sottolinea l’importanza dell’area che si affaccia sul lago di Bolsena.

“Il Belvedere – conclude Giulia De Santis – è il punto centrale del paese e dovrebbe essere valorizzato al meglio perché ha uno scorcio sul lago che fa invidia a tutta Italia. La manutenzione del paese deve essere fatta per 365 giorni all’anno e non soltanto prima delle elezioni. Nonostante siamo abituati a parlare spesso, giustamente, del lago, della Rocca, di Santa Margherita ecc, dovremmo puntare di più su luoghi come il Belvedere e la Porticella, spesso messi in secondo piano ma che invece hanno delle potenzialità enormi e caratterizzano al meglio il nostro paese”.

7 ottobre, 2020