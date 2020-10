Al via i corsi di musica del corpo bandistico maestro Carlo Grani

Montalto di Castro - Giovedì 22 ottobre alle 18,30, al complesso monumentale San Sisto, è in programma il primo incontro

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Il corpo bandistico maestro Carlo Grani di Montalto di Castro apre i corsi di musica sul proprio territorio.

Giovedì 22 ottobre, alle 18,30, al complesso monumentale San Sisto, si terrà il primo incontro in cui l’associazione presenterà alla cittadinanza il progetto, che dà la possibilità a grandi e piccoli di partecipare ai corsi di teoria musicale e strumenti a fiato.

All’incontro saranno presenti gli insegnanti Giulia Nardo di Maio per la teoria musicale, Daniele Grani per le ance e Gianfranco Terrosi per gli ottoni. L’iniziativa del Corpo Bandistico è nata dalla volontà di far conoscere il mondo della musica, di imparare a suonare uno strumento musicale e crescere insieme alla Banda durante il percorso di formazione.

“Il progetto – dichiara il presidente del corpo bandistico Ottorino Palombarini – è rivolto soprattutto ai giovani. La musica può essere, di fatto, la base di partenza per conoscere e ampliare le proprie capacità già all’età dell’infanzia, condividendo con gli altri una passione che, se coltivata, potrà creare una strada verso una formazione professionale. Ringrazio l’amministrazione comunale che ci ha concesso la sala del Complesso monumentale San Sisto per presentare il progetto e dare l’opportunità a tutti di intraprendere questa bellissima esperienza”.

Corpo bandistico maestro Carlo Grani

Condividi la notizia:











15 ottobre, 2020