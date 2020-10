Al via la diciannovesima edizione del Tuscia in jazz festival

Cultura - Gli Anomanouche Gipsy Quartet apriranno la manifestazione il 17 ottobre alle 21

Condividi la notizia:











Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – Al via dal 17 di ottobre la diciannovesima edizione del Tuscia in Jazz Festival.

Il festival che in questa edizione coinvolgere otto comuni del territorio viterbese partirà da Carbognano. Il 17 ottobre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria gli Anomanouche Gipsy Quartet con il loro omaggio alla musica gipsy e swing italiana daranno via a questa edizione che si protrarrà fino al 18 dicembre coinvolgendo i comuni di: Carbognano, Vitorchiano, Caprarola, Sutri, Vetralla, Canepina, Capranica e Viterbo. Tutti i concerti, grazie al contributo della Regione Lazio e dei comuni coinvolti saranno a ingresso libero.

Tornando al concerto di sabato 17 ottobre ore 21.00 gli Anomanuche Gipsy Quartet sono un gruppo composto da giovani talenti del territorio e sono Miriana Bigi alla voce, Moreno Sorbelli alla chitarra, Alessandro Virgili alla seconda chitarra e Simone Calcagni al contrabbasso.

Il repertorio del gruppo spazia dalla musica gispy ai grandi classici dello swing italiano, strizzando l’occhio ai grandi brani della musica italiana come Vacanza Romane. Il giorno successivo sarà invece dedicato al jazz classico con un trio d’eccezione.

Alle ore 18.30 domenica 18 ottobre sul palco del festival salirà Alessandro Bravo con il suo trio che vede come protagonisti Enrico Mianulli al contrabbasso e Alessandro Marzi alla batteria. Alessandro Bravo, pianista e compositore. Diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e laureato in jazz con 110 e lode al conservatorio Morlacchi di Perugia, nel 1998 vince una borsa di studio per i corsi invernali di Siena Jazz, diventando il pianista del Siena Jazz Quartet.

Attualmente insegna jazz al conservatorio di Terni.

Il fine settimana successivo il festival si sposterà a Vitorchiano con altri due grandi concerti a ingresso libero. Il 23 ottobre alle ore 21.00 si esibirà presso l’ex cinema Andrea Lubrani Quartet e il 24 ottobre sempre alle ore 21.00 sarà il turno del duo blues Riccardo Rinaudo e Luca Casagrande.

Dal 29 ottobre al 1 novembre il festival si sposterà a Caprarola con quattro grandi concerti che vedranno come protagonisti grandi musicisti come Rosario Giuliani, Flavio Boltro, Fabio Zeppetella, Gege Munari, Luca Mannutza, Alessandro Bravo, Elisa Mini, Enrico Mianulli, Enrico Morello, Dario Panza e tanti altri.

Oltre ai concerti a Caprarola si terranno nel pomeriggio del 30, 31 ottobre e 1 novembre delle conferenze lezione con i musicisti protagonisti dei concerti anche queste che si terranno al bellissimo teatro Don Paolo Stefani saranno ad ingresso libero. L’Ingresso agli spettacoli e’ a numero limitato e consentito solo se muniti di mascherina. Sia nel momento del triage che durante gli spettacoli dovranno essere osservate le disposizioni di sicurezza relative alla prevenzione della diffusione del covid 19 come da linee guida dettate per lo spettacolo dal vivo . Info e prenotazioni al 366 1289196.

Staff Tuscia in jazz

Programma festival fino al 1 novembre

Carbognano

17/10/20 Chiesa S. Maria ore 21.00 – Anomanouche Gipsy Quartet

18/10/20 Chiesa S. Maria ore 18.30 – Alessandro Bravo Trio

Vitorchiano

23/10/20 Ex Cinema ore 21.00 – Andrea Lubrani Trio

24/10/20 Ex Cinema ore 21.00 –Riccardo Rinaudo e Luca Casagrande

Caprarola

29/10/20 Teatro Don Paolo Stefani ore 21.00 – European Jazz Award Finale Vittorio Cucullo Quartet

30/10/20 Teatro Don Paolo Stefani ore 18.30 – Conferenza con Fabio Zeppetella la chitarra

30/10/20 Teatro Don Paolo Stefani ore 21.00 – Fabio Zeppetella Trio

31/10/20 Teatro Don Paolo Stefani ore 18.30 – Conferenza con Rosario Giuliani e Flavio Boltro i Fiati

31/10/20 Teatro Don Paolo Stefani ore 21.00 – Rosario Giuliani e Flavio Boltro Hammond Quartet

01/11/20 Teatro Don Paolo Stefani ore 18.30 – Conferenza con Elisa Mini La voce

01/11/20 Teatro Don Paolo Stefani ore 21.00 – Elisa Mini Quartet

Condividi la notizia:











15 ottobre, 2020