Al via i tamponi rapidi nelle scuole, 351 quelli fatti fino a ieri

Coronavirus - E’ iniziata in questi giorni la campagna di prevenzione anti Covid negli istituti della Tuscia voluta dalla Asl - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – Oltre 350 tamponi in due scuole superiori di Viterbo. La campagna di prevenzione anti Covid negli istituti è iniziata. Organizzata dalla Asl di Viterbo diretta da Daniela Donetti, l’iniziativa ha coinvolto finora il Paolo Savi di viale Raniero Capocci e l’Alberghiero di via Alessandro Volta. Nel primo istituto sono stati fatti 268 tamponi, 88 lunedì, 95 martedì e 85 mercoledì. Nel secondo sono stati invece 83.

“Abbiamo iniziato lunedì con il Paolo Savi – ha detto il biologo Angelo Carai, coordinatore dell’èquipe distrettuale scuole Asl di Viterbo – e continueremo a farli, coinvolgendo tutte le scuole della provincia. Andremo avanti finché non le avremo fatte tutte”.

Viterbo – I tamponi anti Covid all’Istituto Paolo Savi

I tamponi volontari, non c’è nessun obbligo. Nei giorni scorsi la Asl di Donetti ha inviato una circolare a tutte le scuole della Tuscia. Quest’ultime hanno poi comunicato alle famiglie degli studenti la possibilità di effettuare i tamponi. Una volta raccolto il consenso da parte delle famiglie, la Asl spedisce una propria squadra per fare i test. A gestire il gruppo di lavoro dell’azienda sanitaria è Silvia Aquilani che dirige il servizio che si occupa della prevenzione delle malattie infettive e diffusive.

“Il tampone che andiamo a fare – spiega Carai – si chiama test antigenico e va distinto dal test molecolare classico. Il test antigenico è infatti un esame non diagnostico, ma uno screening che serve ad evidenziare una serie di positività teoriche. Si tratta poi di un’attività orientata sugli studenti e non sugli insegnanti o il personale Ata”.

Viterbo – Il biologo della Asl Angelo Carai

“Il test molecolare ci permette invece – prosegue Carai – di evidenziare l’Rna del virus. E’ un test più sicuro e affidabile. Il test antigenico ha minore specificità del test molecolare, ma ci permette di lavorare con una rapidità che il test molecolare non ci consentirebbe. Quindi con l’antigenico possiamo ottenere una risposta nel giro di 15, 20 minuti. La risposta può essere negativa o positiva. In caso di risposta negativa si può escludere la positività al test molecolare con alta probabilità e sicurezza. In caso di positività ci permette infine di evidenziare una situazione a rischio. Tuttavia la conferma della positività la possiamo ottenere solo dal test molecolare al quale lo studente viene immediatamente inviato”.

Viterbo – I tamponi anti Covid all’Istituto Paolo Savi

“Il test antigenico – aggiunge il medico della Asl Roberto Catasca – è un tampone nasale. Gli studenti vengono chiamati dai sanitari, firmano e consegnano un documento che ne attesta il consenso delle famiglie”.



Dopodiché ragazzi e ragazze, uno alla volta, entrano in una stanza dove ci sono medici ed infermieri ad accoglierli. Il tampone è immediato. Un paio di minuti in tutto.

Viterbo – Il medico della Asl Roberto Catasca

“Se c’è positività – prosegue Angelo Carai – lo studente viene messo in una stanza appartata e lo si considera come se fosse infetto. Anche se la conferma la otteniamo solo con il test molecolare che viene prelevato nell’immediatezza e inviato al laboratorio di genetica che dopo 12 ore al massimo trasmette la risposta, confermando la positività dell’antigenico oppure no”.

Viterbo – I tamponi anti Covid all’Istituto Paolo Savi

Perché la Asl non fa subito i tamponi molecolari senza passare per quelli antigenici? “Perché i laboratori – risponde Carai – sono già fortemente impegnati. L’antigenico è un modo per fare subito una scrematura iniziale nelle zone dove potrebbe esserci maggiori criticità. Come appunto le scuole, dato il tipo di vita che fanno gli studenti fanno, con assembramenti e di solito minori cautele rispetto a quelle che sarebbero richieste”.

Viterbo – Paola Bugiotti, dirigente scolastico del Paolo Savi

“È opportuno – ha concluso infine Paola Bugiotti, dirigente scolastica del Paolo Savi – che si facciano i test per rilevare eventuali positività al Covid su tutta la popolazione scolastica. Questo consente anche a noi dirigenti scolastici di isolare i casi che si potrebbero presentare e il protocollo che ne consegue in modo da limitare il più possibile il contagio all’interno della scuola”.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotogallery: I tamponi all’Istituto Paolo Savi – Video: Nel laboratorio dove sono stati fatti i tamponi

Condividi la notizia:











8 ottobre, 2020