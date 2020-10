“Albero caduto a San Martino per inerzia e abbandono dell’amministrazione”

Cronaca - I consiglieri Serra e Delle Monache: "Da due anni segnaliamo situazioni del genere a Viterbo e nelle frazioni"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Da ben due anni continuiamo a segnalare il problema della potatura delle piante nelle frazioni di San Martino al Cimino e Tobia. Per tutto questo periodo di tempo non solo non è stata effettuata nemmeno la manutenzione ma nemmeno un sopralluogo dal personale tecnico specializzato per individuare le criticità degli alberi.

Fortunatamente in questo caso la caduta dell’albero non ha causato danni a persone ma poteva succedere e potrà accadere in futuro, vista la situazione attuale di completo abbandono.

Auspichiamo che l’accaduto faccia riflettere l’amministrazione comunale e che l’assessore Contardo inizi a prendere seriamente le nostre interrogazioni presentate per conoscere i motivi della mancata potatura delle Piante nella frazione di San Martino e in tutte le altre, dato che dalla gara di affidamento per il verde sono state escluse.

Non riusciamo a capire il motivo di questa esclusione visto i 160mila euro di avanzo del bilancio consuntivo sui finanziamenti stanziati per il 2019 per il verde pubblico. Inerzia o cattiva amministrazione?

Francesco Serra

Lina delle Monache

5 ottobre, 2020