“Alcol test e prova dei riflessi per chi guiderà il monopattino elettrico di notte”

Roma – Un programma di formazione per garantire una guida sicura.

È una delle innovazioni annunciate dall’azienda svedese Voi Technology, che da oggi porta a Roma 1000 monopattini elettrici in condivisione.

L’azienda ha annunciato che a partire dal prossimo fine settimana, per la fascia oraria tra l’1 e le 4 di notte, per poter accede al servizio sarà necessario sottoporsi a un “alcol test”. Tramite l’applicazion sul cellulare sarà avviato un gioco che consentirà di analizzare i riflessi del guidatore. Se il risultato ottenuto non sarà sufficiente, l’applicazione informerà riguardo i rischi della guida in stato di ebbrezza e consiglierà di utilizzare i mezzi pubblici.

Grazie a un sistema Gps inoltre l’azienda avvertirà i guidatori quali sono le zone in cui il parcheggio è vietato, quelle in cui è incentivato e ricorderà le zone a traffico limitato. Per garantire una guida sicura, Voi ha inoltre disposto una modalità di “guida principiante”, che limiterà la velocità massima a 15 km/h.

L’azienda ha infine creato una guida online gratuita, a cui hanno già aderito oltre 500 mila persone in tutta Europa, per insegnare le regole della sicurezza stradale a bordo del monopattino.

16 ottobre, 2020