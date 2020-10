Alessandra Senzacqua è la nuova presidente della cooperativa Gea

Nepi - Durante l'assemblea annuale dei soci nominato anche il nuovo cda e approvato il bilancio 2019

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Si rinnovano le cariche della cooperativa sociale Gea. A decretarlo è stata l’assemblea ordinaria dei soci, che si è tenuta venerdì 30 ottobre alle ore 18 presso la sala consiliare del comune di Nepi. Quest’anno, oltre all’approvazione del bilancio di esercizio 2019 – rispetto al quale i soci hanno espresso consenso unanime – è stato votato anche il rinnovo delle cariche del consiglio d’amministrazione per il prossimo triennio.

A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, la platea dei soci ha assistito solo in parte in presenza (per un numero massimo di 30 partecipanti come da ultime disposizioni), mentre il restante numero ha partecipato e votato regolarmente tramite piattaforma digitale.

Concluso il mandato del consiglio di amministrazione in carica nel triennio 2017-2020 – presieduto da Stefano Gabrielli, reduce da ben quattro mandati – l’assemblea dei soci ha provveduto ad eleggere il nuovo cda, confermando Marco Siniscalco, Alessandra Senzacqua e Stefano Gabrielli. I consiglieri hanno a loro volta nominato all’unanimità Alessandra Senzacqua nuovo presidente della cooperativa sociale Gea.

“E’ stata un’esperienza incredibile – ha commentato Gabrielli – iniziata nel 2008 in maniera del tutto inaspettata, una sfida continua a limiti che credevo invalicabili, ma che grazie alla forza del gruppo sono diventati obiettivi raggiungibili. Ringrazio con il cuore in mano tutti i soci, in particolare i colleghi del Cda con cui ho condiviso questi quattro mandati. Un in bocca al lupo al nuovo presidente, che rappresenta in pieno il futuro della cooperativa”.

Classe 1983, operante nella cooperativa dal 2007 e socia dal 2009, Alessandra Senzacqua è attualmente responsabile dei servizi, carica che l’ha condotta negli anni a maturare una profonda conoscenza del territorio e delle sue esigenze. “In un momento così cruciale per la cooperativa e per il paese – ha dichiarato il neo presidente Alessandra Senzacqua – sono onorata che il consiglio di amministrazione abbia riposto in me la sua fiducia.

Metterò a disposizione tutta la mia esperienza per confermare i risultati raggiunti e tagliare nuovi traguardi, con la capacità di sapersi reinventare trovando risposte sempre nuove ed originali ai bisogni del territorio. Ringrazio di cuore Stefano Gabrielli che ha saputo guidare con capacità e dedizione la Cooperativa per tutti questi anni. Farò tesoro di quanto ha costruito, potendo contare comunque su di lui come membro del cda”.

Alcuni colleghi ed operatori di servizi da lei coordinati hanno voluto farle gli auguri per questa nuova avventura dedicandole un pensiero:

“Mi ha insegnato il concetto di tempo, il sapermi sedere per riflettere e risolvere al meglio i problemi”

“Come un buon leader, sa dispensare rimproveri e riconoscimenti al momento giusto, creando gruppo”

“Lei è la mia camomilla, sa tranquillizzarmi e darmi fiducia nei momenti di difficoltà”

“I messaggi alle quattro del mattino sono sempre i suoi! Il lavoro per lei viene prima di tutto, lavora 36 ore su 24 ed è sempre pronta a dare una mano. Ma meglio non farla arrabbiare!”

“Alessandra è un uragano di energia, capace di trasmettere positività e voglia di fare”

“Stacanovista, altruista, impagabile, folle, carismatica. La trovi sempre in prima linea! Lei è il nuovo volto della cooperativa”.

