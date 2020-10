“Il tampone molecolare ha dato esito negativo”

Roma - Alessia Marcuzzi rassicura i suoi fan e spiega: "Ecco perché ho detto leggermente positiva..."

Roma – Buone notizie per Alessia Marcuzzi. Ed è lei stessa ad annunciarle sui social. “Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito negativo!”.

La conduttrice romana che martedì sera aveva dovuto saltare la puntata delle Iene perché risultata “leggermente positiva al Covid”, dopo essersi sottoposta al tampone molecolare, ha avuto esito negativo.

Sul post, pubblicato su Instagram, la showgirl ha anche spiegato perché in collegamento con il collega Nicola Savino a Milano negli studi Mediaset, aveva detto di essere “leggermente positiva”.

“Vi spiego meglio perché ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle Iene visto che in molti me lo avete chiesto – scrive la Marcuzzi – Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test. Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito. Fortunatamente io sono risultata negativa…sono felicissima! Grazie per avermi mandato tanti messaggi di affetto in questi giorni, mi avete tenuto compagnia”.

E conclude con una raccomandazione: “Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti!”

15 ottobre, 2020