Alle Molinette intervento con tecnica Neochord a cuore battente, è la prima volta al mondo

Torino - Il paziente è stato operato d'urgenza - Utilizzate corde in gore-tex

Torino – E’ la prima volta che accade al mondo. Un intervento di emergenza sulla valvola mitrale a cuore battente con la tecnica Neochord.

Lo straordinario intervento all’ospedale Le Molinette a Torino. L’operazione, prima del suo genere, è stata effettuata con il posizionamento di corde in gore-tex sul lembo malato della mitrale per salvare un uomo di 65 anni.

L’uomo, dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni, è stato operato d’urgenza. Con il cuore ancora battente, i medici hanno deciso di fare l’intervento, prima volta che accade in tali condizioni. L’operazione è stata diretta dal professor Mauro Rinaldi ed è perfettamente riuscita.

Attraverso un taglio di 5 centimetri nel torace per accedere al ventricolo sinistro, e mediante uno strumento dedicato, il Neochord, si è agganciato il lembo malato della mitrale. Quindi si sono posizionate delle corde in gore-tex per sostituire quelle che si erano rotte e avevano causato l’insufficienza della valvola.

Il paziente è stato dimesso dall’ospedale dopo pochi giorni.

12 ottobre, 2020