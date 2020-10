Altra impennata di contagi, oggi 4458

Coronavirus - Ministero della Salute - Salgono anche i ricoverati in ospedale, compresi quelli in terapia intensiva - Ma i morti (22) sono in calo rispetto a ieri

Roma – Prosegue l’impennata della curva dei contagi da Coronavirus in Italia. Dopo il balzo di oltre mille unità registrato ieri rispetto a martedì, oggi il bollettino del ministero della Salute conta 4458 nuovi positivi, 780 in più rispetto a quelli censiti ieri. In due giorni, quindi, il numero dei casi accertati nello spazio di 24 ore è cresciuto di ben 1781 unità.

Il totale dei casi da inizio pandemia si aggiorna ora a 338mila 398.

Rallenta, invece, la corsa dei decessi. Oggi sono 22, contro i 31 di ieri, per un totale di 36mila 083. La voce dei guariti si ferma a 1060, in calo rispetto ai 1204 di ieri, e il totale diventa di 236mila 363.

Altra infornata di attualmente positivi, che crescono di 3376 unità e diventano 65mila 952. Tra questi, si registrano aumenti importanti sia tra gli ospedalizzati con sintomi lievi (3925, 143 in più rispetto a 24 ore fa) che nei casi più gravi, cioè i ricoverati in terapia intensiva, che arrivano a 358 (+21 da ieri).

Traino dell’aumento dei contagi è ancora la Campania, che oggi registra 757 nuovi casi. Poco dietro la Lombardia, con 683 positivi in più ma un numero di tamponi più che doppio rispetto a quelli effettuati in Campania. Poi Veneto (491) e Lazio (359). Il Molise rimane l’unica isola quasi felice d’Italia, con soli 6 nuovi casi accertati.

8 ottobre, 2020