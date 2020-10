Coronavirus, altri 16mila casi e 136 morti

Ministero della Salute - Numeri ancora in aumento rispetto a ieri - Il totale dei decessi arriva a sfiorare quota 37mila

Roma – Numeri ancora in salita per il contagio da Coronavirus in Italia oggi. Nel bollettino diffuso dal ministero della Salute sono registrati 16mila 079 nuovi casi nelle ultime 24 ore, nuovo record assoluto dall’inizio della pandemia e in aumento di 880 rispetto a ieri.

Il totale dei casi registrati da febbraio a oggi diventa di 465mila 726.

Incremento anche dei morti, che per il secondo giorno consecutivo tornano sopra la soglia dei cento. Oggi sono 136 (ieri 127), per un totale di 36mila 968.

I guariti sono 2082, in calo rispetto ai 2369 di ieri, e il totale si aggiorna a 259mila 456.

Gli attualmente positivi, in crescita di 13mila 860 unità, sono 169mila 302. Saldo giornaliero di +66 per i pazienti in terapia intensiva, che passano da 926 a 992. Di questi, 156 sono in Lombardia e 131 nel Lazio. I ricoverati con sintomi meno gravi sono 9694, in crescita di 637 rispetto a ieri. Gli altri 158mila 616 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi.

Anche oggi la Lombardia fa registrare oltre 4mila nuovi positivi (4125) ed è ancora la regione con l’incremento giornaliero più alto, anche a fronte di un numero di tamponi effettuati (oltre 35mila) nettamente superiore a tutte le altre. Il Piemonte conta 1550 nuovi casi, la Campania 1541, il Veneto 1325, il Lazio 1251 e la Toscana 1145.

Sotto la quota dei cento casi giornalieri solo Molise (28), Basilicata (83) e Valle d’Aosta (87).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 22 ottobre

22 ottobre, 2020