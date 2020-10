Altri due alunni positivi, il sindaco chiude l’istituto Alighieri e la primaria Don Bosco

Coronavirus a Civita Castellana - Domani, lunedì 5 ottobre, lezioni sospese e sanificazione degli edifici

Civita Castellana – Coronavirus, altri due alunni positivi a Civita Castellana.

I due casi, come comunicato dalla dirigente scolastica Angela De Angelis, sono stati registrati nella quinta A della primaria Don Bosco e nella terza C della Ssig Dante Alighieri.

Alla luce di ciò per domani, lunedì 5 ottobre, il sindaco Luca Giampieri ha optato per la chiusura dei due istituti che verranno sanificati. Pertanto le lezioni sono sospese.

Sia la quinta A della Don Bosco che la terza C dell’Alighieri (alunni, docenti e personale) sono state messe in quarantena per quattordici giorni. Nelle prossime ore verranno eseguiti i tamponi.

Questi ultimi casi sono stati registrati a poche ore da quelli dei due bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Pagani e le elementari Ercolini nella frazione di Sassacci.

4 ottobre, 2020