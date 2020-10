Altri due positivi nella Viterbese

Sport - Calcio - Serie C - Si tratterebbe di due calciatori - Squadra: Palermo in gruppo, Urso, Falbo e Simonelli ancora a parte

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Due nuovi positivi nella Viterbese.

Il club annuncia ulteriori contagi dopo l’ultimo ciclo di tamponi.

Dopo Agenore Maurizi e alcuni componenti dello staff, questa volta si tratterebbe di due calciatori di movimento.

“La Us Viterbese 1908 – si legge in una nota della società – comunica che i test molecolari (tamponi) effettuati nella giornata di martedì 27 ottobre hanno riscontrato due ulteriori positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Le persone che al momento risultano positive si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali”.

La squadra, intanto, continua ad allenarsi in vista delle prossime partite, anche se quella di domenica a Palermo è stata rimandata. Palermo è tornato stabilmente in gruppo mentre Urso, Falbo e Simonelli hanno lavorato ancora ha parte. Ai box Salandria, Sibilia e Scalera.

Samuele Sansonetti

– Palermo – Viterbese rinviata a data da destinarsi

Condividi la notizia:











28 ottobre, 2020