Altri tre positivi nella Flaminia, il club chiede il rinvio dei prossimi due match

Sport - Calcio - Serie D

Civita Castellana – (s.s.) – Nuovi casi di Covid-19 nella Flaminia.

Il club di Civita Castellana, dopo il primo contagio accertato venerdì, annuncia tre ulteriori positivi.

Si tratta di due calciatori e un componente dello staff, che si trovavano già in quarantena come tutto il resto dei tesserati.

Il club rende noto di aver chiesto il rinvio dei prossimi due match: quello di domenica 25 contro il Tiferno e il recupero di mercoledì 28 col Siena.

“Alla luce di quanto riscontrato – spiega una nota del club -, la società Calcio Flaminia, secondo quanto prevedono i protocolli, e di concerto con la Lnd, ha chiesto il rinvio sia della gara in programma al Madami per domenica 25 ottobre tra la Calcio Flaminia e il Tiferno Lerchi, nonché quella del recupero stabilita per mercoledì 28 ottobre tra Calcio Flaminia e Siena”.

22 ottobre, 2020