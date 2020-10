Alunni e docenti positivi, scuole sorvegliate speciali a Capranica

Coronavirus - Il sindaco Pietro Nocchi non esclude di adottare "importati misure di prevenzione" nelle prossime ore

Capranica – (raff.stro.) – Coronavirus, scuole sorvegliate speciali a Capranica. Il sindaco Pietro Nocchi non esclude di adottare “importati misure di prevenzione” nelle prossime ore.

La maggior parte delle criticità sarebbero state registrate alle medie Galileo Nicolini. “Finora – riepiloga il primo cittadino – sono risultati positivi tre alunni, un’assistente e dei docenti che però non risiedono a Capranica”.

Nocchi non si nasconde: “La situazione, che stiamo monitorando costantemente, mi preoccupa, anche se la scuola sembra essere la punta dell’iceberg di ciò che magari succede fuori. Ora sono in attesa dell’esito di altri tamponi effettuati dopo i test rapidi e, risultati alla mano, non escludo di adottare importanti misure di prevenzione”. Intanto ieri c’è già stato un incontro tra il primo cittadino e la dirigente scolastica Maria Luisa Iaquinta.

24 ottobre, 2020